Miliardár urobil neuveriteľné gesto: Študentom daroval obálky s peniazmi, má to ale háčik

Koniec študentských čias je pre mnohých veľmi náročný. Vari niet človeka, ktorému by sa v takej situácii nezišla finančná injekcia. Miliardár sa rozhodol, že študentom pomôže. Dal im dve obálky s peniazmi, stanovil im však aj jednu podmienku.

Študenti dostali obálky s peniazmi

Ako informuje Business Insider, miliardár obdaroval končiacich študentov na univerzite UMass Dartmouth obálkami s peniazmi, pričom každý dostal 1 000 dolárov (v prepočte približne 920 eur). Robert Hale Jr., generálny riaditeľ spoločnosti Granite Telecommunications, to oznámil počas minulotýždňového slávnostného ceremoniálu. Škola zdieľala video na internete, Hale na ňom dobré správy oznamuje 1 200 absolventom a ich rodinám.

„Tieto ťažké časy poukázali na potrebu zdieľania, starostlivosti a dávania. Táto komunita vás a vašu štedrosť potrebuje viac ako kedykoľvek predtým,“ vyjadril sa Hale. Univerzita na svojom webe uverejnila správu, v ktorej píše, že po príhovore následne zamestnanci bezpečnostnej služby priniesli na pódium dve obrovské tašky. Boli plné obálok s peniazmi.

Rozdal 1,2 milióna dolárov

Hale absolventom povedal, že má pre nich dve obálky: na jednej je napísané „dar“ a na druhej „daj“. Vysvetlil, že každý študent dostane celkovo 1 000 dolárov, stanovil si ale jednu podmienku. Dodal, že 500 dolárov je dar pre študentov. Druhých 500 dolárov ale musia niekomu darovať, alebo ich venovať napríklad organizácii, ktorá peniaze práve potrebuje viac.

Ak by všetkých 1 200 študentov dostalo plnú sumu 1 000 dolárov, znamenalo by to, že miliardár im daroval približne 1,2 milióna dolárov. Nejde ale o prvý prípad, kedy sa naozaj zaujímal o blaho iných. Za svoju filantropickú činnosť bol preto odmenený medailou.