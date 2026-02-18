Čaká ju koniec? Umelá inteligencia je podľa vedcov už na pokraji síl

Ilustračná foto: Freepik

Michaela Olexová
Umelá inteligencia
Spoločnosti ako OpenAI či Anthropic sa dnes majú zameriavať najmä na tzv. škálovateľnú umelú inteligenciu, a to je podľa vedcov problém.

Napriek tomu, že nové modely umelej inteligencie (AI) dosahujú lepšie výsledky, čo sa týka tzv. benchmarkov (ukazovateľov kvality AI), reálni používatelia už nevnímajú zásadné rozdiely medzi jednotlivými novými modelmi.

Proti ambicióznym výrokom o tom, akými míľovými krokmi vo vývoji AI napredujeme, sa ohradil neurovedec a dlhoročný kritik AI Gary Marcus. V rozhovore pre The New Yorker priblížil, že realita je podľa neho niekde inde.

Viac z témy Umelá inteligencia:
1.
Umelá inteligencia zmení 90 % povolaní: O 4 roky môže zmiznúť 212-tisíc pracovných miest
2.
Trump znovu testuje limity: Šíril AI video, v ktorom sú Obamovci zobrazení ako opice v džungli
3.
Umelá inteligencia už musí byť označená: Svet má prvý funkčný zákon o AI, Južná Kórea zavádza jasné pravidlá
Zobraziť všetky články (27)

A nie je jediný: ako píše Futurism, vo vedeckej komunite sa začína pošepkávať, že umelú inteligenciu ďalšie roky prelomového vývoja nečakajú. Dokonca existujú nemalé obavy, že vrchol vývoja sme už dosiahli.

Vedci sa vážne obávajú, že sme už dosiahli vrchol umelej inteligencie

Spoločnosti ako OpenAI či Anthropic sa dnes majú zameriavať najmä na tzv. škálovateľnú umelú inteligenciu (scalable AI).

Škálovateľná umelá inteligencia je prístup, ktorý uprednostňuje rýchly finančný rast pred samotnou užitočnosťou alebo kvalitou technológie. Kľúčovým publikom sú investori – ak produkt nepôsobí dostatočne atraktívne a perspektívne, kapitál doň prúdiť nebude. Finančné zdroje tak smerujú predovšetkým do stratégií, ktoré umožňujú firmám rásť čo najrýchlejšie, expandovať bez dramatického zvyšovania nákladov a vybudovať si dominantné postavenie na trhu.

Podľa generálneho riaditeľa OpenAI Sama Altmana to má viesť k exponenciálnemu zlepšovaniu schopností umelej inteligencie. Argumentuje tým, že ide o logický proces: investície sa musia pretaviť do technologického pokroku.

Podľa investorov aj priaznivcov ďalšieho rozvoja dnes celý vývoj smeruje k jedinému cieľu – odomknúť umelú všeobecnú inteligenciu (AGI).

Ide o hypotetický bod, v ktorom by bolo možné tvrdiť, že model umelej inteligencie dosiahol úroveň ľudskej inteligencie. Má to však háčik.

Vývoj sa zdá byť čoraz pomalší

Podľa slov Marcusa sa technológia v skutočnosti už nezlepšuje takým závratným tempom, ako je prezentované.

„Nepočujem veľa firiem, ktoré by tvrdili, že modely z roku 2025 sú pre nich výrazne užitočnejšie než tie z roku 2024 – a to aj napriek tomu, že v benchmarkoch dosahujú oveľa lepšie výsledky,“ upozorňuje Marcus.

Ilustračné foto: Freepik

Benchmarky sú pritom samy osebe kontroverzným nástrojom. Mnohí odborníci poukazujú na to, že nejde o spoľahlivé meradlo skutočného pokroku. Navyše tvrdia, že hoci nové modely v benchmarkoch vykazujú výrazné zlepšenie, v reálnom nasadení je posun podstatne menší a vývoj sa zdá byť čoraz pomalší.

Gary Marcus je pre svoj výrazne skeptický pohľad na vývoj umelej inteligencie v technologicky nadšenej komunite často vnímaný tak trochu ako outsider. Zďaleka však nie je jediným kritikom.

Vedec z Edinburskej univerzity Michael Rovatsos nedávno upozornil, že je možné, že GPT-5 predstavuje bod zlomu vo vývoji umelej inteligencie – taký, ktorý by mohol viesť ku koncu neustáleho vytvárania čoraz zložitejších modelov, ktorým je pre človeka prakticky nemožné porozumieť.

Vývoj kritizuje aj 475 výskumníkov alebo Bill Gates

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Obchodné reťazce
Za predavačom pri samoobslužnej pokladnici prišiel muž a začal kričať: Chcel zariadiť, aby ho vyhodili
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac