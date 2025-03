Bývalý europoslanec s holubicou aj milovník konšpirácií: Do parlamentu mieria nové mená so zaujímavou minulosťou

Kríza by mala byť zažehnaná. Koaličný trojlístok sa dohodol s rebelujúcimi poslancami, ministerstvo cestovného ruchu a športu a rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie majú nových šéfov. Rudolf Huliak na ministerskú stoličku zasadol asi pred dvoma týždňami a stihol sa už stretnúť napríklad s ruským veľvyslancom. Samuel Migaľ je novopečeným ministrom a so sebou si vzal aj Radomíra Šalitroša, ktorý zasadol do kresla štátneho tajomníka.

Z týchto krokov vyplývajú aj iné zmeny. Keďže parlament nezasadal asi tri mesiace, kým neboli podpísané všetky dohody o ďalšej budúcnosti štvrtej vlády Roberta Fica, dnes sa naskytá príležitosť vymeniť Migaľa, Šalitroša aj Huliaka za iné mená.

Náhradníkmi v národnej rade za rebelov z Hlasu-SD by sa mali stať Andrea Szabóová a Ján Hrubý, miesto šéfa Národnej koalície by mal zastať Miroslav Radačovský.

Kto je Miroslav Radačovský?

V minulosti pôsobil ako sudca, neskôr nastúpil do Európskeho parlamentu, kam sa dostal na kandidátke ĽSNS a pôsobil ako nezaradený poslanec. V roku 2021 okolo neho vznikla strana Slovenský PATRIOT. Pred poslednými prezidentskými voľbami sa uchádzal o pozíciu hlavy štátu, svoju kandidatúru napokon stiahol.

Radačovský sa spája s viacerými kauzami. Ako sme vás už informovali, ešte v roku 1999, keď pôsobil ako sudca, mu v aute našli 16,8 gramu päťdesiatpercentného kokaínu a nelegálne držanú, podomácky upravovanú guľovú zbraň.

Väčšine ľudí sa zapísal do pamäti svojím vystupovaním v europarlamente, kde sa profiloval ako proruský poslanec. Odmietol odsúdiť ruskú agresiu na Ukrajine a ukrajinského prezidenta Zelenského označil za „problém“. Pamätným sa stalo aj jeho vystúpenie o tom, že Európa potrebuje mier, kedy so slovami „Give peace a chance“ vytiahol spod saka živú holubicu a vypustil ju do parlamentu.

Opäť náhradníčka

Situácia okolo Andrey Szabóovej je komplikovanejšia. Politička, ktorá stála pri zakladaní strany Hlas-SD, totižto aktuálne sedí v parlamente ako náhradníčka Richarda Rašiho. Keďže toho nahradil Migaľ, dnes už bývalý minister sa vracia do pléna. Szabóovej mandát teda zanikne. Ako sama potvrdila pre STVR, náhradníčkou by sa však mala stať opäť, a to miesto nového šéfa investícií.

„Slovensko patrí do Európskej únie a NATO. Nepolitikárčime, a preto sa s mojimi kolegami v parlamente aj vo vláde môžeme sústrediť na prácu pre vás,“ hovorí Szabóová vo videu. Práve na sociálnych sieťach je aktívna a často informuje o aktivitách svojich straníckych kolegov i vlády.

Neúspešný kandidát na europoslanca

Šalitrošovo miesto by mal zastať Ján Hrubý, člen strany Hlas-SD, s ktorým je často spájaný odchod viacerých členov strany Roberta Fica k Petrovi Pellegrinimu. V posledných voľbách kandidoval za Hlas-SD do parlamentu z 31. miesta.​ V minulosti pôsobil ako generálny tajomník služobného úradu na MIRRI SR. Za stranu SMER-SD kandidoval do Európskeho parlamentu, no neúspešne.

Hrubý bol v roku 2012 navrhnutý do Správnej rady Ústavu pamäti národa. V tom čase sa o ňom začalo hovoriť ako o človeku, ktorý má tendenciu skĺznuť ku konšpiračným teóriám. Vo svojej bakalárskej práci uviedol jednu z nich, a to o zostrelení lietadla Milana Rastislava Štefánika a mal tvrdiť, že k tomu došlo so súhlasom Tomáša Garriguea Masaryka a Edvarda Beneša.

Potenciálny poslanec mal v minulosti tiež pracovať pre spoločnosť CellQoS, v ktorej mala podiely aj rodina Poórovcov. Vladimír Poór je pritom spájaný s viacerými kauzami a kontroverziami, ako napríklad privatizácia Nafty Gbely, či z napojenia na vedenie štátu, od ktorého dostával zákazky.