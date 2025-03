Hrozí nám konflikt, Slovensko možno bude musieť obnoviť povinnú vojenskú službu: Návrh Andreja Danka je však populistický

Na Slovensku by sme mali zaviezť trojmesačnú vojenskú službu pre mladých mužov vo veku od 18 do 20 rokov. Tvrdí to predseda SNS Andrej Danko, ktorý si myslí, že cieľom by bolo naučiť ich návykom, ktoré potrebujú mať. Bezpečnostný analytik a odborník na obranné plánovanie Vladimír Bednár označil jeho slová za populizmus.

Podľa šéfa národniarov by mali byť vyčlenené peniaze na „zdravú prípravu mladých chlapcov v podobe trojmesačnej vojenskej služby. Mladí chlapci vo veku od 18 do 20 rokov podľa neho potrebujú mať „nejaké návyky“.

Analytik s Dankom nesúhlasí

Na Slovensku skončila povinná vojenská dochádzka v decembri 2005. Vtedy odišlo do civilu posledných 214 vojakov z bratislavských Vojnôr a z kasární v Kežmarku. Od roku 2006 pracujeme už len s profesionálnou armádou a aktívnymi zálohami. Napriek tomu máme vážne problémy s tvorbou záloh. Počet vojakov sa pohybuje medzi 13- až 14-tisíc. Skoro jedna tretina miest je voľných a ozbrojené sily (OS SR) nemajú pripravený dostatočný počet personálu.

Podľa Bednára je zásadný problém aj v tom, že asi 40 % našich výdavkov v rámci OS SR smeruje do personálnej oblasti, čo predstavuje viac ako 0,8 % HDP. „Ak by sme mali počet vojakov zdvojnásobiť, ani navýšenie výdavkov na obranu na 3,5 % by nemuselo stačiť. Treba nájsť efektívny spôsob navýšenia nákladov. Aj preto sa ako jedna z možností núka zavedenie základnej vojenskej služby,“ hovorí.

Vyjadrenia Andreja Danka, ktoré naposledy zazneli, však označil za „nekompetentné, populistické a mierené na jeho skupinu voličov“. „Netreba to brať ako poctivú alebo odbornú diskusiu. Andrej Danko svojimi vyjadreniami poškodil ozbrojené sily,“ odkázal.

Možnosť zavedenia povinnej vojenskej služby nezavrhol. Podľa jeho slov by však takéto kroky mali dávať logiku a odborná diskusia by mala smerovať k vykonateľnému základu a k čo najlepšiemu riešeniu. Návrh na trojmesačnú službu však odmieta, podľa jeho slov sa ukázalo, že nestačia ani dva roky na to, aby bolo v niektorých oblastiach možné pripraviť špecialistov.

„Krajiny, ktoré nedopustili predraženie personálu, nemajú problém a nemusia diskutovať o povinnej vojenskej službe, vystačia si s profesionálmi,“ pripomína s tým, že hlavným problémom Slovenska je neefektivita a s tým spojené nepostačujúce finančné prostriedky.

Dankova predstava

Andrej Danko v Sobotných dialógoch uviedol, že trojmesačná vojenská služba by mohla byť „dobrým nástrojom východy“. Generácia mladých chlapcov podľa neho potrebuje disciplínu a hodnoty. Svoje myšlienky plánuje údajne predstaviť aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.

Predseda SNS tiež uviedol, že každý rodič, ktorý má syna alebo aj partnerka mladého muža by mali povedať, či „nie je na mieste, aby mladý chlapec vedel po sebe upratať, rešpektovať autority“.

Odporúčania opozičného Progresívneho Slovenska o tom, že by sme mali pracovať so zálohami, neberie do úvahy. „Niektorí chlapci nevedia urobiť kotrmelec, nevedia sa brániť, nevedia chytiť zbraň. Európa „zbuznatela“ a toto sa musí zmeniť, pretože darmo sa Macron nadrapuje a hovorí o zbrojení. To by som chcel vidieť niektorých tých ľudí z Monte Carla, ako by išli bojovať. Asi by bojovali len Sýrčania a prisťahovalci a migranti, ktorí tu sú. Treba si hovoriť pravdu,“ vyhlásil.

Hrozí konflikt?

Putin otvorene hovorí o prepisovaní svetového poriadku, vedie hybridnú vojnu proti Západu a v Severoatlantickej aliancii sa objavujú vážne trhliny. Ak sa spoločenstvo nevzchopí a neodradí Rusko od ďalších krokov proti nemu, do piatich rokov nám hrozí otvorený konflikt medzi NATO a Kremľom

„Medzinárodné bezpečnostné prostredie sa dramaticky zhoršuje. Putin vo verejných vystúpeniach dáva najavo, že chce zmeniť svetový poriadok. Čelíme situácii, kedy máme vo svojom susedstve niekoho, kto predstavuje reálnu hrozbu,“ povedal generálporučík Pavel Macko.

V rozhovore pre interez tiež upozornil na to, že Slovensko by sa v prípade konfliktu nevedelo brániť. Otázne je tiež to, či by sa za nás Aliancia postavila. „Slovensko sa začína javiť ako nespoľahlivé, a samo sa vyjadruje, že sa nechce brániť, preto aj ostatní si musia položiť otázku, či chcú nasadiť svojich ľudí na našu ochranu. Navyše jasne dávame najavo, že sme na strane agresora. Sme jeden z tých slabších, ak nie najslabších článkov v Aliancii a v podstate si ten zásah agresora privolávame,“ konštatuje Macko.