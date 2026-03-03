Bývalí členovia NAKA v putách: Policajná inšpekcia zasahuje, medzi zadržanými je aj prokurátor

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR - Košický kraj

Nina Malovcová
TASR
Zadržali viacerých bývalých príslušníkov NAKA.

V utorok zadržali viacerých policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vrátane Pavla Ďurka, Branislava Dunčka, Alžbety Farkašovej a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Šúreka.

Pre TASR to potvrdil advokát Peter Kubina. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.

Čelia trestnému stíhaniu

Podľa Aktualít Pavol Ďurko a Branislav Dunčko čelia trestnému stíhaniu v prípade zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obžalobu pre vážne procesné chyby nedávno odmietol sudca Mestského súdu Bratislava I. Pavol Ďurko je spolu s prokurátorom Michalom Šúrekom stíhaný aj v kauze takzvaných technických spisov.

Dodali, že podľa vyšetrovateľa policajnej inšpekcie obvinení vypočúvali kajúcnikov najprv v špeciálnych spisoch tak, aby o tom nevedeli obhajcovia a nespolupracujúci obvinení.

