Bývalí členovia NAKA v putách: Policajná inšpekcia zasahuje, medzi zadržanými je aj prokurátor

V utorok zadržali viacerých policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vrátane Pavla Ďurka, Branislava Dunčka, Alžbety Farkašovej a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Šúreka.
Pre TASR to potvrdil advokát Peter Kubina. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.
Čelia trestnému stíhaniu
Podľa Aktualít Pavol Ďurko a Branislav Dunčko čelia trestnému stíhaniu v prípade zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obžalobu pre vážne procesné chyby nedávno odmietol sudca Mestského súdu Bratislava I. Pavol Ďurko je spolu s prokurátorom Michalom Šúrekom stíhaný aj v kauze takzvaných technických spisov.
Dodali, že podľa vyšetrovateľa policajnej inšpekcie obvinení vypočúvali kajúcnikov najprv v špeciálnych spisoch tak, aby o tom nevedeli obhajcovia a nespolupracujúci obvinení.
