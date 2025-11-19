Búrlivá reakcia Slovákov: Svetovo známy influencer prišiel do Bratislavy. Oslovoval páry, pýtal sa na veľmi čudnú vec

Reprofoto: Instagram.com (@dailyrejection)

Michaela Olexová
Známy influencer navštívil Bratislavu a splnil ťažkú výzvu.

Novozélandský tvorca obsahu Herman má kanál, ktorý je celý postavený na tzv. rejection therapy (v slovenčine ako terapia odmietnutia). Ide o metódu, pri ktorej sa človek zámerne vystavuje interakciám s vysokou pravdepodobnosťou odmietnutia. Žiada vždy o niečo netradičné – napríklad vojde na hasičskú stanicu a požiada hasičov, aby mu ukázali svoje autá, alebo sa opýta náhodného človeka venčiaceho psa, či sa k nemu môže pridať.

Cieľom však nie je venčiť cudzie psy či skúšať bizarnosti. Skutočným cieľom je posilniť odolnosť, stratiť strach z odmietnutia a zmierniť úzkosť zo sociálne nezvyčajných situácií. Mozog sa učí, že slovo „nie“ nie je osobný útok – je to jednoducho informácia. Metóda pomáha napríklad podnikateľom, novinárom, ale aj bežným ľuďom, ktorí chcú nabrať viac istoty a sebavedomia.

V Bratislave žiadal páry o to, aby im mohol robiť piate koleso

Herman, ktorého sleduje už viac ako milión ľudí, sa rozhodol splniť dennú výzvu v každej krajine sveta. Na trinásty deň sa ocitol v Bratislave a tuzemské video vás zahreje pri srdci.

Dennú úlohu zaňho vybrala aplikácia. Práve v Bratislave mu padla na obrazovku výzva, ktorej sa naozaj obával. „Je to fakt dosť trápna poloha, do ktorej sa človek dobrovoľne vtlačí,“ priznal.

Jeho misia znela: Požiadať nejaký pár, či im môže robiť piate koleso.

Fero a Nina sú príkladom našej pohostinnosti

Nastavil si stopky na 60 minút a začal sa obzerať po pároch v bratislavských uliciach. Prvý slovenský pár ho rozpačito odmietol. Ďalšie dve dvojice neboli miestne, a tak pokračoval. Štvrtý pár zo Slovenska reagoval zmätene a povedal mu, že už majú iné plány.

Potom prišiel piaty pár. Herman ich oslovil a požiadal, či by sa k nim mohol na 20 minút pridať. Chlapec pôsobil prekvapene, no odpovedal: „Jasné, prečo nie?“

Mladí Slováci – Fero a Nina – sa s ním rýchlo dali do reči. Fero spomenul, že mieria do kaviarne, kde sa nedá platiť kartou. Herman sa ponúkol, že účet zaplatí, no Fero ho hneď stopol: „Neexistuje. Ty si tu u nás hosť, takže my pozveme teba. Keď navštívim Nový Zéland, zaplatíš ty mne.“

Spoločné „rande“ skončilo výborne. Trojica sa rozprávala aj o Nininom strachu z interakcií s cudzími ľuďmi a Fero ju s úsmevom pochválil, že to zvláda skvelo – „predtým by s hosťom neprehodila ani slovo“. Herman bol zo stretnutia nadšený a dvojicu označil za „asi najmilší pár, na aký mohol naraziť“. Práve oni mu pomohli dosiahnuť 13-dňový streak kladných odpovedí – možno aj najdlhší, aký sa mu doteraz podaril.

Slováci sú z videa dojatí a komentáre sa nesú v duchu „Zmienili Slovensko!!!“ Mnohí chvália dvojicu za srdečnosť a dodávajú, že ukázali našu pohostinnosť. „Klasickí Slovania! Ak si hosťom, neplatíš a si pre nás kráľ! Milujem túto reprezentáciu!“ napísal jeden z komentujúcich.

„Som Slovenka a toto video vo mne vyvolalo veľa emócií a pocit hrdosti z našich ľudí. Ďakujem, že si ho pridal,“ dodáva ďalšia komentujúca.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hore to nie je možné: Milióny ľudí žijú v jamách. Slnko majú len na nádvorí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac