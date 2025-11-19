Búrlivá reakcia Slovákov: Svetovo známy influencer prišiel do Bratislavy. Oslovoval páry, pýtal sa na veľmi čudnú vec

Novozélandský tvorca obsahu Herman má kanál, ktorý je celý postavený na tzv. rejection therapy (v slovenčine ako terapia odmietnutia). Ide o metódu, pri ktorej sa človek zámerne vystavuje interakciám s vysokou pravdepodobnosťou odmietnutia. Žiada vždy o niečo netradičné – napríklad vojde na hasičskú stanicu a požiada hasičov, aby mu ukázali svoje autá, alebo sa opýta náhodného človeka venčiaceho psa, či sa k nemu môže pridať.
Cieľom však nie je venčiť cudzie psy či skúšať bizarnosti. Skutočným cieľom je posilniť odolnosť, stratiť strach z odmietnutia a zmierniť úzkosť zo sociálne nezvyčajných situácií. Mozog sa učí, že slovo „nie“ nie je osobný útok – je to jednoducho informácia. Metóda pomáha napríklad podnikateľom, novinárom, ale aj bežným ľuďom, ktorí chcú nabrať viac istoty a sebavedomia.
V Bratislave žiadal páry o to, aby im mohol robiť piate koleso
Herman, ktorého sleduje už viac ako milión ľudí, sa rozhodol splniť dennú výzvu v každej krajine sveta. Na trinásty deň sa ocitol v Bratislave a tuzemské video vás zahreje pri srdci.
Dennú úlohu zaňho vybrala aplikácia. Práve v Bratislave mu padla na obrazovku výzva, ktorej sa naozaj obával. „Je to fakt dosť trápna poloha, do ktorej sa človek dobrovoľne vtlačí,“ priznal.
Jeho misia znela: Požiadať nejaký pár, či im môže robiť piate koleso.
Fero a Nina sú príkladom našej pohostinnosti
Nastavil si stopky na 60 minút a začal sa obzerať po pároch v bratislavských uliciach. Prvý slovenský pár ho rozpačito odmietol. Ďalšie dve dvojice neboli miestne, a tak pokračoval. Štvrtý pár zo Slovenska reagoval zmätene a povedal mu, že už majú iné plány.
Potom prišiel piaty pár. Herman ich oslovil a požiadal, či by sa k nim mohol na 20 minút pridať. Chlapec pôsobil prekvapene, no odpovedal: „Jasné, prečo nie?“
Mladí Slováci – Fero a Nina – sa s ním rýchlo dali do reči. Fero spomenul, že mieria do kaviarne, kde sa nedá platiť kartou. Herman sa ponúkol, že účet zaplatí, no Fero ho hneď stopol: „Neexistuje. Ty si tu u nás hosť, takže my pozveme teba. Keď navštívim Nový Zéland, zaplatíš ty mne.“
Spoločné „rande“ skončilo výborne. Trojica sa rozprávala aj o Nininom strachu z interakcií s cudzími ľuďmi a Fero ju s úsmevom pochválil, že to zvláda skvelo – „predtým by s hosťom neprehodila ani slovo“. Herman bol zo stretnutia nadšený a dvojicu označil za „asi najmilší pár, na aký mohol naraziť“. Práve oni mu pomohli dosiahnuť 13-dňový streak kladných odpovedí – možno aj najdlhší, aký sa mu doteraz podaril.
Slováci sú z videa dojatí a komentáre sa nesú v duchu „Zmienili Slovensko!!!“ Mnohí chvália dvojicu za srdečnosť a dodávajú, že ukázali našu pohostinnosť. „Klasickí Slovania! Ak si hosťom, neplatíš a si pre nás kráľ! Milujem túto reprezentáciu!“ napísal jeden z komentujúcich.
„Som Slovenka a toto video vo mne vyvolalo veľa emócií a pocit hrdosti z našich ľudí. Ďakujem, že si ho pridal,“ dodáva ďalšia komentujúca.
