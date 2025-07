Búrky sa dnes vracajú v plnej sile: Čaká nás počasie ako na hojdačke. Ochladenie potrvá, na slnko sa netešte

Počasie nad Slovenskom opäť mení smer. Po dňoch dažďa a ochladenia sa začína o slovo hlásiť leto. Do hry vstupuje slnko, teplo a tropické teploty. Spolu s nimi však aj čoraz častejšie búrky.

Ako informoval portál iMeteo, situáciu stále ovplyvňuje tlaková níž, ktorá sa nachádza nad Poľskom. Tá v posledných dňoch priniesla výdatné zrážky a zvýšené hladiny riek. Aj keď sa povodia medzičasom upokojili, počasie zostáva nestabilné. Prvé búrky sa začínajú objavovať už dnes.

Prehánky a búrky najmä na severe a východe

Najbližšie dni budú typickým príkladom nevyspytateľného letného počasia. Ráno príjemné a jasné, popoludní zatiahnuté a premenlivé. Najväčšia pravdepodobnosť búrok platí pre severné a východné regióny Slovenska. Vyskytnú sa najmä v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji.

Búrky by mali byť mierne, no môžu priniesť výdatnejší dážď a občas aj menšie krúpy. Meteorológovia neočakávajú silné javy. Výstrahy by mali zostať na úrovni prvého stupňa, čo znamená, že nejde o extrém, no prekvapenie rozhodne nie je vylúčené.

Horúčavy sa vrátia už v nedeľu

V nedeľu k nám začne prúdiť citeľne teplejší vzduch od juhozápadu. Teploty môžu vystúpiť až na +32 °C. Leto sa tak vráti v plnej sile. Vzduch však nebude len teplý, ale aj vlhký. A práve táto kombinácia je ideálnym podhubím pre silnejšie búrky.

Búrky sa od nedele môžu objaviť takmer na celom území Slovenska. Navyše neostane len pri jednej vlne. V priebehu budúceho týždňa nás čakajú viaceré. Teplo bude pretrvávať, no počasie zostane výrazne premenlivé.

Víkend bude slnečný aj dramatický

Či už plánujete výlet, festival alebo deň pri vode, určite sledujte predpoveď. Počasie môže byť síce príjemné a slnečné, no aj zradné. Popoludňajšie búrky môžu prísť rýchlo a nečakane. A hoci nemajú byť extrémne, silu prírody sa nikdy neoplatí podceniť. Pred nami sú letné dni, ktoré budú horúce, vlhké a miestami búrlivé. Slovensko čaká návrat leta v celej jeho kráse aj náladovosti.