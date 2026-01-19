Bulharský prezident podal demisiu: Za chudobu, protesty a nedôveru v krajine môže „škodlivý model správy vecí verejných“

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Špekuluje sa o jeho ďalších krokoch.

Bulharský prezident Rumen Radev v pondelok oznámil, že podáva demisiu. Podľa agentúry Reuters toto rozhodnutie podnietilo špekulácie, že by mohol založiť vlastnú politickú stranu, s ktorou zabojuje v blížiacich sa predčasných parlamentných voľbách, píše TASR.

„Dnes sa vám naposledy prihováram ako prezident Bulharska. Zajtra (v utorok) odstúpim zo svojej funkcie,“ povedal Rumen Radev v prejave vysielanom v štátnej televízii. Ak Ústavný súd jeho demisiu prijme, vo funkcii ho do prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na november, nahradí viceprezidentka Iliana Jotová.

Táto balkánska krajina, ktorá 1. januára vstúpila do Eurozóny, sa ocitla v novej politickej kríze po tom, ako séria rozsiahlych protikorupčných protestov v polovici decembra zvrhla konzervatívnu vládu, píše Reuters. Radev, ktorý tieto protesty podporoval, minulý týždeň oznámil, že po tom, ako sa stranám ani na tretí raz nepodarilo zostaviť novú vládu, sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Pôjde tak už o ôsme voľby v krajine v priebehu štyroch rokov. Očakávajú sa v najbližších mesiacoch.

Vymenovanie úradníckej vlády zo zoznamu vysokých štátnych úradníkov, ktorá bude krajinu spravovať až do vytvorenia riadneho kabinetu po voľbách, a stanovenie termínu volieb patrí medzi povinnosti prezidenta. Bývalý veliteľ bulharských vzdušných síl musel počas svojho mandátu opakovane menovať dočasné vlády, čím si zvýšil svoj profil a vlastné politické ambície, uvádzajú analytici a západní diplomati.

Foto: SITA/AP

Chce bojovať za budúcnosť Bulharska

Špekuluje sa, že Radev sa môže zúčastniť na parlamentných voľbách, keďže vyhlásil, že chce „zjednotiť všetkých“ v boji proti korupcii, konštatujú svetové agentúry. Sám niekoľkokrát naznačil, že takúto možnosť zvažuje. Na nedávno položenú otázku o založení novej strany odpovedal, že je potrebná strana, ktorá „zjednotí všetkých demokratov – ľavicových i pravicových – bez ohľadu na to, kam patria alebo či sú vôbec politicky aktívni, pretože všetci potrebujeme spravodlivé voľby a demokratický, slobodný rozvoj“.

Šesťdesiatdvaročný Radev povedal, že je odhodlaný bojovať za „budúcnosť“ Bulharska. Dodal tiež, že za chudobu, protesty a nedôveru v inštitúcie v krajine môže „škodlivý model správy vecí verejných“. Jeho rezignácia je vôbec prvou rezignáciou hlavy štátu v postkomunistickej histórii Bulharska. Do funkcie prezidenta bol prvýkrát zvolený v roku 2016.

Počas masových protikorupčných protestov v roku 2020 vyjadril silnú podporu demonštrantom. V roku 2021 si zabezpečil druhé päťročné funkčné obdobie, keď v druhom kole získal takmer 67 percent hlasov. Ako prezident vyjadril nesúhlas s vyslaním vojenskej pomoci na vojnou zmietanú Ukrajinu, píše AFP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico sa chystá poslať otvorený list von der Leyenovej: Telefonoval o tom s nemeckým kancelárom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Expert na energetiku Galek: Nová jadrová elektráreň je Ficov sen. Ceny za elektrinu však môže ešte zvýšiť
Expert na energetiku Galek: Nová jadrová elektráreň je Ficov sen. Ceny za elektrinu však môže ešte zvýšiť
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac