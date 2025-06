Budúcnosť Zuzany a Michala v Sľube bude už čoskoro rozhodnutá. Konečné slovo bude mať táto postava

Vzťahy v seriáli Sľub boli vždy komplikované. Najmä, keď šlo o Michala a Zuzanu. Zuzana totiž dlho chodila s Igorom, v čom ju podporovala aj jej mama a zdalo sa, že Michalovi nedá šancu. Dokonca to chvíľu vyzeralo tak, že sa s ním rozvedie a bude vychovávať Kubka bez neho.

Eva Mores ukázala túto sezónu svoj herecký rozsah naplno. V seriáli Nemocnica je totiž stálicou, no objavila sa tiež v seriáli Vina a teraz aj v seriáli Sľub. Ukázala, že jej žiadna rola nerobí problém a prísne postavy má v malíčku. Navyše si jej herecký výkon mohli užiť diváci oboch komerčných televízií – Markízy aj TV JOJ. Teraz prednesie rozsudok týkajúci sa vzťahu Michala a Zuzany.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Rozvedú ich?

Michal pred sudkyňou povedal, že podať návrh na rozvod bolo impulzívne rozhodnutie a už ani nevie, prečo to urobil. Povedal jej, že žiadosť podal v hneve po hádke so Zuzanou, no odvtedy si to stihol rozmyslieť a oľutovať. „Ja naozaj neviem, prečo som tú žiadosť o rozvod podal,“ opakoval.

Mohlo sa tak zdať, že je situácia zachránená, no ďalšie slová sudkyne rýchlo ukázali opak. Prečítala im totiž zo spisu, že Zuzana súčasne navštevovala manželskú poradňu s Michalom a predmanželskú poradňu s Igorom. Sudkyňa sa spýtala, či to Michalovi neprekážalo, na čo odpovedal: „Nie, ja som o tom vedel.“

Sudkyňa pri tomto páre doslova zažívala šok za šokom a zdalo sa, že s každým ďalším Michalovým slovom nemohla viac uveriť vlastným ušiam. Navyše, keď už sa zdalo, že dokážu obrátiť situáciu vo svoj prospech, Zuzana na otázku, či majú vo vzťahu problémy, vysvetlila, že Michal má pred ňou tajomstvá a nemôže mu dôverovať, čo im poriadne zavarilo. Zároveň povedala, že Michal ju a Kubka neberie ako svoju rodinu.

Hoci obaja dúfali, že ich súd nerozvedie, Zuzanine slová svedčili o opaku. Nakoniec však sudkyňa čítala medzi riadkami a vyhlásila, že ich manželstvo nie je trvalo rozvrátené, a tak ich nerozvedie. Odporučila im ale zopakovať si manželskú poradňu a udelila im pokutu za opovrhovanie súdom.

Problémy v ich vzťahu však pretrvávajú. Zuzana sa totiž stále cíti ukrivdená, že ju Michal nezahŕňa do rodinných záležitostí z jeho strany a vníma to tak, že nepovažuje ju a Kubka za svoju rodinu. Michal ju rýchlo uistil, že to tak nemyslel a že sú s Kubkom u neho na prvom mieste. Diváci tak majú v závere série dôvod na radosť a konečne sa dočkajú toho, po čom tak veľmi túžili – šťastného konca tohto páru.