Budíte sa po 8 hodinách unavení? Niekde robíte chybu, odborníčka radí, čo zmeniť

Hoci sa hovorí, že osem hodín spánku je ideál a kvalitný spánok je základom zdravého životného štýlu, nie vždy je to také jednoduché. Mnohí ľudia sa totiž aj po dlhšom spánku cítia stále unavení a hoci prespia celú noc, budia sa vyčerpaní. Má to svoj dôvod a ako každá príčina, aj táto má jednoduché riešenie.
Dr. Wendy Troxelová, licencovaná klinická psychologička a vedúca vedecká pracovníčka v oblasti správania v spoločnosti RAND so sídlom v Utahu, pre Fox News zdôraznila „naozaj dôležitý rozdiel“ medzi kvantitou a kvalitou spánku.
„Mnoho ľudí povie: ‚Veď spím dosť, spal som sedem až osem hodín, ale stále sa zobúdzam dolámaný a neodpočinutý,‘“ uviedla v štúdiovom rozhovore pre Fox News Digital. „Približne jeden z troch dospelých má nekvalitný, neosviežujúci spánok,“ dodala.
Čo sa skrýva za zlým spánkom
Troxelová poznamenala, že k zlej kvalite spánku môže prispieť mnoho faktorov bez ohľadu na to, koľko hodín ste spali. Patria sem pitie alkoholu – „hlavný faktor“ nekvalitného alebo prerušovaného spánku – a konzumácia kofeínu v neskorších hodinách. K prerušovanému spánku môže prispieť aj stres, obavy alebo používanie telefónu pred spaním.
Odborníčka sa tiež vyjadrila k presvedčeniu, že ženy potrebujú viac spánku ako muži. Výskumy to podľa nej potvrdzujú, hoci len mierne – ide o približne 10 až 15 minút navyše za noc.
„Čo vieme s istotou, je, že kvalita spánku u žien trpí častejšie než u mužov,“ povedala a dodala: „Môžu mať viac neosviežujúceho spánku, a preto potrebujú o niečo viac času na regeneráciu.“ Ženy majú tiež dvakrát vyššiu pravdepodobnosť výskytu nespavosti v porovnaní s mužmi a ich riziko porúch spánku „prudko stúpa“ počas obdobia menopauzy.
Mýtus o menšej potrebe spánku
Pokiaľ ide o ľudí, ktorí tvrdia, že sa im spí lepšie pri menšom počte hodín a cítia sa ospalejšie, keď spia odporúčaných sedem až deväť hodín, Troxelová hovorí, že to nie je indikátor toho, že skutočne potrebujú menej spánku. „Je to jednoducho tým, že ich telo na to nie je zvyknuté,“ vysvetlila.
Laboratórne štúdie ukázali, že spánková deprivácia spôsobuje zhoršenie úsudku. „To znamená, že niekto, kto si myslí, že je v pohode aj po štyroch hodinách spánku, si pravdepodobne neuvedomuje vplyv, ktorý má nedostatok spánku na jeho kognitívne schopnosti a výkon,“ objasnila odborníčka.
Tým, ktorí spia menej, než sa odporúča, odborníčka radí robiť malé kroky k predĺženiu spánku. Môže to znamenať pridanie 15 minút každú noc, aby ste sledovali vplyv na telo a postupne sa dostali do zdravšieho cirkadiánneho rytmu (pozn. red. približne 24-hodinový biologický cyklus, ktorý riadi spánok, bdenie, telesnú teplotu a hormóny).
