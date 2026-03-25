Budíte sa po 8 hodinách unavení? Niekde robíte chybu, odborníčka radí, čo zmeniť

Dana Kleinová
Odborníčka radí, ako poraziť únavu a prečo kvantita spánku nie je všetko.

Hoci sa hovorí, že osem hodín spánku je ideál a kvalitný spánok je základom zdravého životného štýlu, nie vždy je to také jednoduché. Mnohí ľudia sa totiž aj po dlhšom spánku cítia stále unavení a hoci prespia celú noc, budia sa vyčerpaní. Má to svoj dôvod a ako každá príčina, aj táto má jednoduché riešenie.

Dr. Wendy Troxelová, licencovaná klinická psychologička a vedúca vedecká pracovníčka v oblasti správania v spoločnosti RAND so sídlom v Utahu, pre Fox News zdôraznila „naozaj dôležitý rozdiel“ medzi kvantitou a kvalitou spánku.

„Mnoho ľudí povie: ‚Veď spím dosť, spal som sedem až osem hodín, ale stále sa zobúdzam dolámaný a neodpočinutý,‘“ uviedla v štúdiovom rozhovore pre Fox News Digital. „Približne jeden z troch dospelých má nekvalitný, neosviežujúci spánok,“ dodala.

Čo sa skrýva za zlým spánkom

Troxelová poznamenala, že k zlej kvalite spánku môže prispieť mnoho faktorov bez ohľadu na to, koľko hodín ste spali. Patria sem pitie alkoholu – „hlavný faktor“ nekvalitného alebo prerušovaného spánku – a konzumácia kofeínu v neskorších hodinách. K prerušovanému spánku môže prispieť aj stres, obavy alebo používanie telefónu pred spaním.

Odborníčka sa tiež vyjadrila k presvedčeniu, že ženy potrebujú viac spánku ako muži. Výskumy to podľa nej potvrdzujú, hoci len mierne – ide o približne 10 až 15 minút navyše za noc.

„Čo vieme s istotou, je, že kvalita spánku u žien trpí častejšie než u mužov,“ povedala a dodala: „Môžu mať viac neosviežujúceho spánku, a preto potrebujú o niečo viac času na regeneráciu.“ Ženy majú tiež dvakrát vyššiu pravdepodobnosť výskytu nespavosti v porovnaní s mužmi a ich riziko porúch spánku „prudko stúpa“ počas obdobia menopauzy.

Mýtus o menšej potrebe spánku

Pokiaľ ide o ľudí, ktorí tvrdia, že sa im spí lepšie pri menšom počte hodín a cítia sa ospalejšie, keď spia odporúčaných sedem až deväť hodín, Troxelová hovorí, že to nie je indikátor toho, že skutočne potrebujú menej spánku. „Je to jednoducho tým, že ich telo na to nie je zvyknuté,“ vysvetlila.

Laboratórne štúdie ukázali, že spánková deprivácia spôsobuje zhoršenie úsudku. „To znamená, že niekto, kto si myslí, že je v pohode aj po štyroch hodinách spánku, si pravdepodobne neuvedomuje vplyv, ktorý má nedostatok spánku na jeho kognitívne schopnosti a výkon,“ objasnila odborníčka.

Tým, ktorí spia menej, než sa odporúča, odborníčka radí robiť malé kroky k predĺženiu spánku. Môže to znamenať pridanie 15 minút každú noc, aby ste sledovali vplyv na telo a postupne sa dostali do zdravšieho cirkadiánneho rytmu (pozn. red.  približne 24-hodinový biologický cyklus, ktorý riadi spánok, bdenie, telesnú teplotu a hormóny).

Tipy pre kvalitnejší spánok

Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

