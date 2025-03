Budete sa smiať aj dojímať súčasne: Do kín prichádza nová česká komédia, má skvelé hodnotenia

Niekedy stačí jeden nečakaný okamih, aby sme si uvedomili, čo je v živote naozaj dôležité. Nová česká komédia, už od dnes v slovenských kinách, ponúkne príbeh plný humoru, emócií a nenápadných krás všedných dní. Čo ak je šťastie bližšie, než si myslíme?

Milovníci českých komédií sa môžu tešiť na novinku, ktorá dnes — 6. marca 2025 prichádza do slovenských kín. More na dvore je jemne nostalgická komédia s dramatickými prvkami, ktorá rozpráva príbeh Jozefa, talentovaného husliara, ktorý celý svoj život zasvätil výrobe dokonalých hudobných nástrojov.

Jozef, ktorého si zahral český herec Ondřej Vetchý, je spokojný vo svojej dielni na dvore starého pavlačového domu. Nikdy nebol pri mori, no svoju „kaluž na dvore“ považuje za svoje vlastné more, o ktoré sa starostlivo stará.

Jeho život plynie v pokojnom rytme, v spoločnosti vernej sučky Pampelišky a občasných šachových partií s kamarátom Václavom, ktorého stvárnil známy český herec Jiří Langmajer. V jeho srdci má však dlhodobo miesto krásna susedka Anežka, ktorej sa zatiaľ neodvážil prejaviť svoje city.

Komédia má pozitívne ohlasy od českých divákov

More na dvore prináša príbeh o tom, že sny by sme si nemali odkladať na neskôr. Aj Jozef, ktorý je postavený pred nečakané životné výzvy, si postupne uvedomuje, že čas nie je nekonečný a že aj on by mal naplno prežiť všetko, po čom túži, či už ide o lásku, alebo o vytvorenie majstrovského diela.

Snímka má v českých kinách pozitívne ohlasy a na filmovej databáze ČSFD už získala skvelé hodnotenie — 73 %. Dnes štartuje aj v našich kinách, preto ak máte radi český humor, nemali by ste si ju nechať ujsť.