Bude to tesné: O zmenách v ústave sa má hlasovať dnes, stále nie je isté, že koalícia bude mať 90 hlasov

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v utorok po polnoci diskusiu k vládnej novele Ústavy SR. V závere vystúpila poslankyňa Zuzana Plevíková (Smer-SD). V pléne predstavila pozmeňujúci návrh, ktorým sa posúva účinnosť novely ústavy na 1. november.

Podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) po ukončení diskusie potvrdil, že hlasovať sa má v utorok o 17.00 h. Stále však nie je úplne isté, že sa nazbiera 90 hlasov, ktoré sú na schválenie potrebné. Diskusia bude pokračovať dnes.

Nezverejnil list Európskej komisie

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) poslancom odpovedal na ich výzvy k obsahu listu komisára Európskej komisie pre spravodlivosť, demokraciu a právny štát Michaela McGratha. Susko reagoval, že komunikácia s eurokomisárom je dôverná, preto ju nemôže zverejniť.

Priblížil však, že eurokomisár v liste vyjadruje obavu o prednosti európskeho práva vo vzťahu k navrhovanej novelizácii, no nenapísal podrobnosti. Takisto v ňom podľa Suska vyjadruje nádej, že novela ústavy sa schváli tak, aby bola v súlade s právom EÚ. To sa podľa ministra aj deje. „Návrh, ktorý sme predložili, nijako nezasahuje do prednosti práva EÚ alebo medzinárodných organizácií,“ vysvetlil.

Susko odmietol, že by novela slovenskej ústavy bola prvým krokom k vystúpeniu z EÚ alebo príklonom k Rusku. Opozícia podľa neho reaguje jednostranne.

Majerský z KDH za novelu hlasovať nebude

Poslanec za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) František Majerský nepodporí novelu ústavu, ktorú navrhuje premiér Robert Fico (Smer-SD). Oznámil to na sociálnej sieti. Výsledok hlasovania v parlamente je tak neistý. Po Františkovi Mikloškovi je druhým z klubu KDH, kto odmieta za zmenu ústavy zahlasovať.

„Pozmeňujúce návrhy KDH podporím, za zmenu ústavy navrhovanú Robertom Ficom ako celok ale hlasovať nebudem. Toto rozhodnutie som vo svojom vnútri urobil už dávnejšie a tlmočil som ho aj svojim kolegom,“ uviedol František Majerský. Zdôraznil, že hodnotový svet, ktorý predstavuje Robert Fico, pre neho nemá nič spoločné s hodnotami, ktoré chce reprezentovať a ktoré reprezentuje KDH.

„Neverím ani kúsok, že záujem Roberta Fica o konzervatívne témy a hodnoty bol úprimný. Nakoniec, sám to aj pomenoval. Jeho cieľom je zničiť KDH a posilniť si moc. To je celé,“ skonštatoval.

Dodal, že stojí za svojimi poslaneckými kolegami v klube KDH v dobrom aj v zlom a verí, že aj oni chápu jeho rozhodnutie. Pripúšťa, že možno bude odteraz na neho niekto pozerať cez prsty, možno si to vyžiada aj politickú obeť. „Ale či ústava prejde, alebo neprejde, asi tak či tak stratíme časť voličov. O to presne Ficovi išlo, nedať nám ani jednu dobrú možnosť. Vykostiť KDH. No ak sa po tejto ústave zomkneme a zabojujeme, vieme sa vrátiť a vytvoriť vládu a Slovensko bez neho. A dať krajine nádej, že krajina sa dá spravovať aj bez ázijskej diktatúry či vykosťovacieho noža,“ napísal poslanec.

Podľa jeho slov nie je dôležité, čo s ním bude politicky ďalej a svojím rozhodnutím nechce rozdeľovať stranu, klub, ani spoločnosť. Spomenul tiež množstvo nenávisti a hejtov, ktoré KDH v poslednom období dostáva od ľudí a z médií. „Zostal som prekvapený z toho, že sa táto vlna spustila práve zo spektra, ktoré samo seba prezentuje ako to lepšie Slovensko, zo spektra, ktoré o sebe tvrdí, že je tolerantné a iné ako Robert Fico. Sám na vlastnej koži som mohol pocítiť, že slovník niektorých ľudí sa od toho Ficovho takmer v ničom nelíši. Ak chceme zmeniť Slovensko, tak musíme začať všetci od seba,“ zhodnotil.

Rozhodnúť môže Ferenčák

František Mikloško (KDH) v pondelkovej nočnej rozprave k úprave Ústavy uviedol, že sa pri hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch nebude prezentovať a pri záverečnom hlasovaní o novele ako celku sa zaprezentuje, avšak hlasovať nebude. „Tým chcem povedať, že toto hlasovanie nechávam na aktéroch tohto procesu, na ktorom sa nechcem podieľať,“ skonštatoval na záver v pléne NR SR.

Rozhodujúcim môže byť hlas Jána Ferenčáka z Hlasu- SD. Ten v pondelok večer na sociálnej sieti napísal, že Ústava SR má byť ako Biblia, nie ako trhací kalendár. „Podal som pomocnú ruku na ochranu ústavy všetkým politickým stranám. Chcem chrániť našu ústavu a zvýšiť potrebné kvórum na akúkoľvek zmenu ústavy na 100 zo 150 poslancov,“ uviedol.