Ferenčák urobil nečakaný krok na poslednú chvíľu: O novele ústavy rokuje s KDH, priniesť chce aj vlastný pozmeňovák

Národná rada (NR) SR začala rokovať o vládnej novele Ústavy SR. Cieľom návrhu má byť posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh predstavil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Ako uviedol, dané hodnoty vychádzajú z preambuly Ústavy SR, a tiež sú spojené s uznaním manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy.

Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, či manželstvo a rodinu. Navrhuje sa okrem iného úprava osôb, ktoré si môžu osvojiť dieťa, taktiež by v prípade schválenia mali rodičia mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.

Pribudnúť majú aj nové formulácie o pohlaví a rovnosti

Výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Do ústavy chce ústavodarca návrhom zakotviť aj to, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Zaviesť by sa mohla aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Návrh plánuje za určitých podmienok podporiť Kresťanskodemokratické hnutie, s výnimkou poslanca Františka Mikloška, ale aj poslanci Kresťanskej únie Anna Záborská a Richard Vašečka.

Oba subjekty plánujú predložiť spoločný pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje biologické určenie pohlavia – muža a ženy, ďalej posilnenie práv rodičov na školách, zákaz surogátneho materstva a definíciu otca a mamy ako muža a ženy. KDH ale odmieta rôzne „prílepky“ k novele, taktiež je proti vypusteniu jedného volebného obvodu z ústavy, ktorého zrušenie chce presadiť koaličný Hlas-SD.

Kľúčovou postavou môže byť Ján Ferenčák

Ústavné zmeny, ktoré v súčasnosti preberá parlament, však nerozdelili len koalíciu a opozíciu, ale aj jednotlivých poslancov. Kľúčovou postavou sa môže stať Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorého postoj bude zrejme rozhodujúci pre ďalší osud vládnej novely Ústavy SR. Samotný Ferenčák priznáva, že má k návrhu výhrady a zatiaľ nepovedal, či bude hlasovať za spoločný pozmeňovací návrh KDH a koalície.

Zmena ústavy podľa neho nevyrieši reálne problémy ľudí

„Zmenou ústavy sa nezmení život ľudí. Chlieb ani voda lacnejšie nebudú,“ povedal Ján Ferenčák, ktorý zároveň označil návrh za príliš konzervatívny a euroskeptický. Jeho výhrady sú natoľko zásadné, že hoci pripúšťa ďalšie rokovania, momentálne nemá istotu, že ústavnú zmenu podporí. Sám podľa Denníka N upozorňuje, že ide o vážne zásahy, ktoré by mali byť predmetom širšej spoločenskej diskusie, a nie politických hier.

Ferenčák zároveň na tlačovej besede počas Národnej rady upozornil na potrebu väčšej ochrany samotnej ústavy. Práve preto predložil vlastný pozmeňovací návrh, v ktorom žiada sprísnenie kvóra pre prijatie ústavných zmien. Konkrétne zavedenie dvojtretinovej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 100 hlasov. Dnes pritom stačí len 90.

Ústava nie je trhací kalendár, tvrdí Ferenčák

„Ústava nesmie byť ústavným kalendárom. Mala by byť pre občanov niečím svätým, ako napríklad Biblia, a nemala by sa stať terčom politických kampaní,“ zdôraznil poslanec Hlasu. Podľa neho má byť ústava zrkadlom národa, dokumentom, ktorý stojí nad ideológiami a chráni občana.

Ferenčák tak reagoval na návrh, ktorý má do ústavy zaviesť viaceré kultúrno-etické ustanovenia, ako napríklad definíciu dvoch pohlaví, úpravy v oblasti adopcií detí či práva rodičov rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese. Zároveň tvrdí, že počas rozpravy plánuje rokovať so zástupcami koalície aj opozície. Ak zaznamená skutočný záujem o ochranu ústavy ako takej, je pripravený svoj návrh predložiť ešte v priebehu diskusie v druhom čítaní.

V parlamente vrie diskusia, hlasovanie môže byť tesné

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil, že hlasovanie o ústavnej novele sa môže odložiť až na september, ak nebude isté, že sa nájde minimálne 90 hlasov. Práve Ferenčák, ktorý je vnímaný ako potenciálne chýbajúci hlas, bude mať v tomto rozhodovaní dôležitú úlohu.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) návrh ústavných zmien obhajuje, no na opačnom konci politického spektra zaznieva ostrá kritika. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil návrh za škodlivý a nebezpečný a avizoval, že jeho hnutie bude apelovať na KDH a Kresťanskú úniu, aby nehlasovali s koalíciou.