Bude silná až mohutná víchrica: Vydali druhý stupeň, potrápi tieto lokality Slovenska

Najmä pre sever Slovenska na pondelok (27. 10.) vydali výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách. Meteorológovia varujú pred silnou až mohutnou víchricou. V okresoch Tvrdošín a Poprad treba so silnejším vetrom počítať aj v nižších polohách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Druhý stupeň výstrah pred vetrom na horách bude platiť v pondelok od 12.00 h vo väčšine Žilinského kraja, rovnako v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno. SHMÚ varuje, že vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. Po 19.00 h v daných oblastiach vydali prvostupňovú výstrahu.
V okresoch Poprad a Tvrdošín bude platiť výstraha prvého stupňa pred vetrom od 12.00 do 19.00 h. Podľa meteorológov tu môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu.
Nahlásiť chybu v článku