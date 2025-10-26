Ušetríte aj 10 centov za liter, Slovákom sa oplatí tankovať u susedov. Toto sa očákava s cenami palív

Ilustračné foto: Pexels

SITA
Tomáš Čapák
Slovenskí motoristi môžu aj koncom októbra stále ušetriť pri tankovaní za hranicami.

Zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach by sa v najbližšom čase malo minimálne pozastaviť. Ako uviedol pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, je za tým situácia na ropnom trhu. Obchodníkov okrem iného trápia americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil.

Benzín na slovenských pumpách by tak nemal nateraz ďalej klesať hlbšie pod 1 euro a 50 centov a nafta ráznejšie pod 1 euro a 45 centov. Pánis neočakáva, že z dôvodu sankcií by malo prísť k výraznejšiemu a dlhšie trvajúcemu zdraženiu palív u nás a v okolitých krajinách. I keď malá korekcia cien z augustových miním môže nastať.

Vzrástla geopolitická prirážka

Ako dodal pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, v porovnaní s minulým týždňom vzrástla geopolitická prirážka v cenách ropy. „Rast, ktorý sme videli, bol však skôr korekciou predchádzajúceho obdobia poklesov, pričom opäť raz platí, že upokojenie situácie a dosiahnutie istého, aj keď napríklad dočasného upokojenia situácie, sa môže podpísať pod rýchlu stratu prírastkov. Ekonomika i ponuka na trhu tomu nasvedčujú. V nasledujúcom týždni sa v tomto prostredí bude cena palív zvyšovať a hranica 1,50 eura pri benzíne môže po istý čas tvoriť cenové dno,“ dodal Boháček.

Najlacnejší benzín je v Poľsku

Aktuálne možno naďalej najlacnejšie tankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Poľsku, kde sa jeho cena pohybuje pod 1 eurom a 40 centami. Tesne nad touto hladinou sa nachádzajú jeho ceny v Česku. Na ceste k Jadranu sa však podľa Pánisa oplatí natankovať mimo Slovenska a Rakúska, kde sa ceny pohybujú okolo 1 eura a 50 centov. Priemerné maďarské ceny paliva do zážihových motorov dosahujú totiž 1 euro a 47 centov, v Slovinsku sú zhruba o cent lacnejšie a v Chorvátsku sa pohybujú pod 1 eurom a 45 centami.

Ilustračná foto: Pixabay

Naftu sa oplatí natankovať v Česku

Nafta je z regiónu najlacnejšia v Česku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 36 centov, no podľa Pánisa existuje riziko mierneho odrazu. Poľské ceny sa môžu krátkodobo vrátiť nad 1 euro a 40 centov. Ceny nafty v Rakúsku a Maďarsku sú vyššie ako u nás a snažia sa vynoriť nad 1 euro a 50 centov. O niečo nižšie sú ceny nafty v Slovinsku a v Chorvátsku sa pohybujú tesne nad 1 euro a 40 centami. „Pred návratom od „slovenského mora“ sa tak oplatí natankovať plnú nádrž,“ doplnil Pánis.

V medziročnom porovnaní tankujeme benzín lacnejší o necelé dva centy a nafta sa pohybuje zhruba na rovnakých úrovniach ako v októbri 2024. Ceny benzínu sú na Slovensku oproti priemeru EÚ nižšie o takmer 12 centov a nafty o približne osem centov.

„Slovenskí motoristi môžu aj koncom októbra stále ušetriť pri tankovaní za hranicami, hoci cenové rozdiely sa postupne zmenšujú. Slovensko si pritom udržiava výhodu oproti priemeru EÚ aj eurozóny – liter benzínu je o 12 až 16 centov lacnejší, nafta o 8 až 10 centov. V praxi to znamená, že slovenské ceny síce zostávajú mierne pod európskym priemerom, no regionálne úrovne cien z Poľska a Česka tak skoro nedosiahneme,“ uzavrel Boháček.

Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 42. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR sa znížili. Natural 95-oktánový benzín sa v priemere predával za 1,5 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili drahšie, v priemere za cenu 1,43 €/l.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragická nehoda na východe Slovenska, účastníkmi boli aj deti. Vodič prešiel do protismeru, zahynul

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac