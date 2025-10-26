Ušetríte aj 10 centov za liter, Slovákom sa oplatí tankovať u susedov. Toto sa očákava s cenami palív

Zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach by sa v najbližšom čase malo minimálne pozastaviť. Ako uviedol pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, je za tým situácia na ropnom trhu. Obchodníkov okrem iného trápia americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil.
Benzín na slovenských pumpách by tak nemal nateraz ďalej klesať hlbšie pod 1 euro a 50 centov a nafta ráznejšie pod 1 euro a 45 centov. Pánis neočakáva, že z dôvodu sankcií by malo prísť k výraznejšiemu a dlhšie trvajúcemu zdraženiu palív u nás a v okolitých krajinách. I keď malá korekcia cien z augustových miním môže nastať.
Vzrástla geopolitická prirážka
Ako dodal pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, v porovnaní s minulým týždňom vzrástla geopolitická prirážka v cenách ropy. „Rast, ktorý sme videli, bol však skôr korekciou predchádzajúceho obdobia poklesov, pričom opäť raz platí, že upokojenie situácie a dosiahnutie istého, aj keď napríklad dočasného upokojenia situácie, sa môže podpísať pod rýchlu stratu prírastkov. Ekonomika i ponuka na trhu tomu nasvedčujú. V nasledujúcom týždni sa v tomto prostredí bude cena palív zvyšovať a hranica 1,50 eura pri benzíne môže po istý čas tvoriť cenové dno,“ dodal Boháček.
Najlacnejší benzín je v Poľsku
Aktuálne možno naďalej najlacnejšie tankovať benzín zo susediacich krajín EÚ v Poľsku, kde sa jeho cena pohybuje pod 1 eurom a 40 centami. Tesne nad touto hladinou sa nachádzajú jeho ceny v Česku. Na ceste k Jadranu sa však podľa Pánisa oplatí natankovať mimo Slovenska a Rakúska, kde sa ceny pohybujú okolo 1 eura a 50 centov. Priemerné maďarské ceny paliva do zážihových motorov dosahujú totiž 1 euro a 47 centov, v Slovinsku sú zhruba o cent lacnejšie a v Chorvátsku sa pohybujú pod 1 eurom a 45 centami.
Naftu sa oplatí natankovať v Česku
Nafta je z regiónu najlacnejšia v Česku, kde sa pohybuje okolo 1 eura a 36 centov, no podľa Pánisa existuje riziko mierneho odrazu. Poľské ceny sa môžu krátkodobo vrátiť nad 1 euro a 40 centov. Ceny nafty v Rakúsku a Maďarsku sú vyššie ako u nás a snažia sa vynoriť nad 1 euro a 50 centov. O niečo nižšie sú ceny nafty v Slovinsku a v Chorvátsku sa pohybujú tesne nad 1 euro a 40 centami. „Pred návratom od „slovenského mora“ sa tak oplatí natankovať plnú nádrž,“ doplnil Pánis.
V medziročnom porovnaní tankujeme benzín lacnejší o necelé dva centy a nafta sa pohybuje zhruba na rovnakých úrovniach ako v októbri 2024. Ceny benzínu sú na Slovensku oproti priemeru EÚ nižšie o takmer 12 centov a nafty o približne osem centov.
„Slovenskí motoristi môžu aj koncom októbra stále ušetriť pri tankovaní za hranicami, hoci cenové rozdiely sa postupne zmenšujú. Slovensko si pritom udržiava výhodu oproti priemeru EÚ aj eurozóny – liter benzínu je o 12 až 16 centov lacnejší, nafta o 8 až 10 centov. V praxi to znamená, že slovenské ceny síce zostávajú mierne pod európskym priemerom, no regionálne úrovne cien z Poľska a Česka tak skoro nedosiahneme,“ uzavrel Boháček.
Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 42. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR sa znížili. Natural 95-oktánový benzín sa v priemere predával za 1,5 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili drahšie, v priemere za cenu 1,43 €/l.
