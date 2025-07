Brzdí ju veľký strach. Lucia Mokráňová vyšla s pravdou von, prečo nechce druhé dieťa, jej dôvod mnohých dojme

Bývalá účastníčka reality šou Farma si užíva materstvo plnými dúškami. Každá jedna chvíľa s jej dcérkou a milovaným partnerom je pre ňu vzácna. O to viac, keďže si minulý rok prešla ťažkým životným obdobím. Bola zlomená psychicky i fyzicky a bála sa najhoršieho. Jej Martinovi operovali srdce, a aby toho nebolo málo, život jej uštedril ďalšiu ranu v podobe komplikovanej zlomeniny ruky, z ktorej sa dostávala dcérka. Nič nezabolí mamu tak, ako podlomené zdravie svojho dieťaťa.

Kým sa jej 5-ročná Talinka hrala na trampolíne, jej kamarátka ju nešťastne sotila a tým sa to celé začalo. Odvoz do nemocnice a nepríjemná prognóza pohli s Luciou Mokráňovou tak, že sa doslova zložila. „Tam nám povedali, že má takú komplikovanú zlomeninu, že musí ísť hneď na operáciu a nevedeli, či vôbec bude tou rukou hýbať. To sú slová, ktoré nechce počuť žiadna mama,“ priznala otvorene influencerka pre Nový čas.

Prečo nechce súrodenca pre Talinku?

Lekári jej hovorili, že to nevyzerá dobre. „Bola som zničená, predsa len je to jedináčik a odvtedy, čo sa narodila, prežívam neskutočný strach a strašne sa o ňu bojím. Keď sa jej stal tento úraz a nie jej vinou, tak sa bilo vo mne veľké sklamanie a hnev,“ pokračovala. Našťastie to skončilo dobre, no možno povedať, že ju to určitým spôsobom poznačilo.

Ľudské zdravie je veľmi krehké, o to viac, ak ide o malého a bezbranného človiečika. Aj preto momentálne nechce druhé dieťa, na ktoré sa jej mnohí pýtajú. Túto tému odštartovala otázka od fanúšikov, ku ktorej sa vyjadrila na svojom Instagrame. „Nemáš strach o dcéru, že čo bude o pár rokov? Choroby…“ zneli slová zvedavých priaznivcov. Zrejme sa influencerke okrem iného pripomenuli časy, keď Talinka bojovala na operačnom stole.

No je v tom aj iný dôvod a to doba, ktorú dnes žijeme. „Mám strašne veľký strach. Je to niečo, čo mi doslova zväzuje ruky. Bojím sa, keď vidím, v akej dobe žijeme. Už je takmer bežné, že sa na školách strieľa, po uliciach behajú blázni… a tak ďalej. Možno aj preto nechcem druhé dieťa… Aj keď sú na mňa tlaky z každej strany,“ uviedla úprimne Lucia na sociálnej sieti.

