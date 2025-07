Brutálny incident v dovolenkovom raji: Žralok zaútočil na 7-ročné dieťa, svedkovia niečo také ešte nevideli

Vo Francúzskej Polynézii, konkrétne na ostrove Nuku Hiva, sa skupinka detí hrala na móle a skákala z neho do vody. Po jednom zo zoskokov ale na dieťa zrazu zaútočil žralok. Chlapcovi sa zahryzol do nohy a do ruky.

Ako informuje web CNN Prima News s odvolaním na francúzsky portál Le Figaro, skupinka detí si užívala šantenie vo vode. Netušili, že vo vlnách číha nebezpečenstvo. Žralok sa zahryzol do tela 7-ročného chlapca a zanechal hlboké rany. Svedok incidentu priznal, že niečo také ešte nevidel.

Žraloky môžu byť agresívnejšie

Dieťa bolo prevezené do nemocnice a neskôr bolo letecky transportované do zariadenia na 1 500 kilometrov vzdialenom ostrove Tahiti. Podľa francúzskych médií k útokom žralokov v oblasti Francúzskej Polynézie prichádza veľmi zriedkavo. Ak už k útoku dôjde, tak zvyčajne sa obeťou stávajú rybári.

Podľa záchranárov je možné, že žraloka prilákali práve mŕtve ryby, ktoré v oblasti rybári vyhadzujú. Vyhadzovanie zvyškov rýb mení stravovacie návyky žralokov. Hľadajú ľahko dostupnú potravu a sú agresívnejšie. Na niektorých plážach preto platí zákaz kúpať sa.