Brusel rieši dilemu: Európska únia rokuje o 185 miliardách z ruských aktív, časť europoslancov varuje pred porušením práva

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zmrazené miliardy Ruska by mohli ísť Ukrajine, Brusel to nazýva „reparačnou pôžičkou“.

Lídri Európskej únie (EÚ) budú vo štvrtok (23. 10.) na zasadnutí Európskej rady v Bruseli rokovať aj o iniciatíve na uvoľnenie 185 miliárd eur zo zmrazených aktív Ruskej centrálnej banky na pôde členských krajín EÚ.

V utorok večer o tejto téme rokovali poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Nechoďte do Budapešti: Varoval Putina bývalý špión. Tvrdí, že Briti plánujú atentát počas jeho stretnutia s Trumpom
2.
Rusko rozumie len sile: Ukrajina predlžuje stanné právo. Zelenskyj hovorí, že Putin sa o mier zaujíma len vtedy, keď cíti strach
3.
Zelenskyj prezradil, čo konečne môže zastaviť Putina: Ruská taktika je jasná, šíriť teror prostredníctvom chladu
Zobraziť všetky články (1355)

Zmrazené aktíva po ruskej invázii na Ukrajinu

Po tom, čo vo februári 2022 Rusko spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, medzinárodné spoločenstvo zakázalo všetky transakcie týkajúce sa aktív a rezerv Ruskej centrálnej banky.

V dôsledku toho je v súčasnosti na celom svete zmrazených 260 miliárd eur z týchto aktív, pričom približne 210 miliárd eur sa nachádza v EÚ a najviac z nich eviduje spoločnosť Euroclear poskytujúca finančné služby so sídlom v Belgicku. V závislosti od úrokových sadzieb môžu výnosy z týchto imobilizovaných aktív dosiahnuť až tri miliardy eur ročne.

Európska komisia v prípade využitia ruských zmrazených aktív hovorí o „reparačnej pôžičke“, pričom zmrazené aktíva by ostali nedotknuté a Kyjev by pôžičku v ich výške splatil až po tom, ako Rusko zaplatí vojnové reparácie spojené s ničením ukrajinských miest a infraštruktúry.

Hojsík: Je načase, aby agresor platil za svoje činy

Podpredseda EP Martin Hojsík (RE/PS) tvrdí, že je načase, aby pomoc Ukrajine začal platiť agresor a dodal, že EÚ to už mala dávno urobiť. „Keď napadnete inú krajinu a vraždíte tam civilistov, prečo by mali byť vaše peniaze chránené,“ uviedol s tým, že Rusko musí niesť za vojnu na Ukrajine aj finančnú zodpovednosť. Žiaden agresor na svete by podľa neho nemal byť chránený z pohľadu svojich aktív uložených v iných krajinách.

Foto: SITA

Europoslanec Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) upozornil, že už predošlé samity EÚ naznačili, že neexistuje jednoznačná podpora na využitie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Pripomenul, že aj spoločnosť Euroclear, ktorá zmrazuje do 190 miliárd eur Ruskej centrálnej banky, si nechala vypracovať právnu analýzu, podľa ktorej je tento návrh v rozpore s medzinárodným právom a mohol by oslabiť dôveru v euro ako svetovú rezervnú menu. Preto by podľa neho eurokomisia od tohto návrhu mala ustúpiť.

Právne riziká a reakcie západoeurópskych lídrov

„Vidím veľa medzinárodno-právnych rizík. Aj reakcia viacerých západoeurópskych lídrov ukázala, že ide o nedomyslený návrh,“ vysvetlil Ondruš. Podľa neho kreatívny návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza o reparačnej pôžičke pre Ukrajinu nerieši problém konfliktu s medzinárodným právom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Povinné škôlky a maturita z matematiky: Slovensko čakajú zásadné zmeny vo vzdelávaní, parlament schválil novú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac