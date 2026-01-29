Bruce Springsteen zložil pieseň proti Trumpovi: „Hlúpy ako poleno,“ označil ho v minulosti prezident

Americký spevák a skladateľ Bruce Springsteen zverejnil v stredu novú skladbu s názvom Streets of Minneapolis (Ulice Minneapolisu), ktorú napísal na protest proti zásahom imigračných úradov v najväčšom meste štátu Minnesota.
Sedemdesiatšesťročný umelec v nej spieva o „súkromnej armáde kráľa Trumpa“ a klamstvách vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP. „Túto pieseň som napísal v sobotu, nahral som ju včera (v utorok) a zverejňujem ju dnes ako reakciu na štátny teror, ktorý zasiahol mesto Minneapolis,“ uviedol Springsteen na Facebooku.
Pieseň venoval „ľuďom z Minneapolisu, našim nevinným susedom-prisťahovalcom a pamiatke Alexa Prettiho a Renée Goodovej“. Pieseň má pomalé tempo a Springsteena prezývaného The Boss sprevádza len akustická gitara.
„Ó, náš Minneapolis, počujem tvoj hlas,“ spieva Springsteen. „Spievaš cez krvavú hmlu/Postavíme sa za túto krajinu/A za cudzincov medzi nami,“ pokračuje text. Skladba sa končí zvolaním: „ICE Out! (Preč s ICE!)“ ICE je skratka Imigračného a colného úradu.
Dve úmrtia kvôli ICE
Agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) v sobotu počas zásahu proti nelegálnym migrantom v Minneapolise zastrelili 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho, amerického občana, ktorý bol údajne ozbrojený a kládol odpor pri zatýkaní. Už 7. januára tam agent ICE smrteľne postrelil rovnako starú Američanku Renée Goodovú, ktorá ho údajne chcela zraziť autom.
Text piesne opisuje zásahy bezpečnostných zložiek v Minneapolise. Narážajúc na protiimigračnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa Springsteen spieva o „súkromnej armáde kráľa Trumpa“ či o „odporných klamstvách Millera a Noemovej“, pričom má na mysli Trumpovho poradcu Stephena Millera, ktorý označil Prettiho za „vraha“, zatiaľ čo ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová ho obvinila z „domáceho terorizmu“.
Pripomína legendu
Názov najnovšej skladby pripomína titul legendárnej piesne Streets of Philadelphia, ktorú Springsteen zložil pre film Philadelphia z roku 1993 a v nasledujúcich rokoch získala Oscara, Zlatý glóbus a štyri ceny Grammy.
Na vydanie skladby zareagoval aj Biely dom. Jeho hovorkyňa Abigail Jacksonová pre denník Washington Post uviedla, že „Trumpova administratíva sa zameriava na to, aby na štátnej a miestnej úrovni motivovala demokratov na spoluprácu s federálnymi bezpečnostnými orgánmi s cieľom zbaviť komunity nebezpečných imigrantov bez dokladov, nie na náhodné piesne s irelevantnými názormi a nepresnými informáciami“.
Dotieravý hlupák
Springsteen sa už predtým kriticky vyjadroval o súčasnej americkej vláde. Trump ho vtedy označil za „dotieravého, otravného hlupáka“. Taktiež nazval Sprinsteena „hlúpym ako poleno“ a „vyschnutou slivkou“ s „úplne atrofovanou“ pokožkou a vyzval ho, aby „držal jazyk za zubami“.
Minneapolis je jedným z najväčších takzvaných azylových miest (Sanctuary Cities), ako sa označujú mestá alebo obce, ktoré cielene obmedzujú alebo odmietajú spoluprácu s federálnou vládou pri vymáhaní imigračnej legislatívy.
V Minnesote žije najviac somálskych imigrantov a amerických občanov somálskeho pôvodu v USA. Minneapolis a Minnesotu riadia politici z radov opozičných demokratov.
