Bratislavské nákupné centrum by sa mohlo zmeniť na polyfunkčný objekt s bytmi, developer chce využiť iniciatívu magistrátu

Naše hlavné mesto zažíva v posledných rokoch prudkú modernizáciu a developeri sa predbiehajú, kto prinesie do metropoly lukratívnejší projekt. Pravdou však je, že niektoré objekty stále pripomínajú socializmus a z rôznych dôvodov sa im zveľadenie či prestavba vyhli. To je aj prípad obchodného centra Helios, ktoré nájdeme v bratislavskom Ružinove, informuje portál Index.

Polyfunkčný komplex a byty

Nákupné centrum Helios sa nachádza medzi Herlianskou a Solivarskou ulicou v bratislavskom Ružinove a dodnes pripomína typické socialistické obchodné pasáže. Majiteľ už viackrát v minulosti vyvinul snahu o prestavbu, no jeho pokusy boli neúspešné. Najprv v roku 2009 sa voči územnému rozhodnutiu odvolali susedia aj mestská časť, neskôr plány zmarili súdne ťahanice, kríza a v roku 2017 napokon aj magistrát.

V roku 2023 sa však majiteľ Heliosu opäť zapojil do boja o prestavbu, tentoraz sa rozhodol využiť iniciatívu magistrátu, v rámci ktorej chce rozšíriť ponuku nájomných bytov v Bratislave. „Jej základom je, že mesto zmení územný plán tak, aby developer mohol na svojich pozemkoch postaviť viac bytov. Na strane druhej, developer časť bytov daruje mestu,“ priblížil iniciatívu portál Index.

Podľa všetkého by malo ísť o polyfunkčný objekt s bytmi, no zatiaľ nie je známe, o aký počet či veľkosť pôjde. Základ by mala položiť urbanistická štúdia so zámerom zmeniť územný plán. „Zmena územného plánu by pre developera znamenala, že Helios môže prestavať na polyfunkčný objekt s prevahou rezidencie. Koľko bytov by v ňom však mohlo vzniknúť, zatiaľ nie je známe,“ uvádza Index.