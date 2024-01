Kríza vlani zatvorila obľúbené lyžiarske strediská na východe Slovenska, jedno je stále na predaj. Takáto je situácia dnes

Zimná sezóna na prelome rokov 2022 a 2023 bola poznačená energetickou krízou, ktorá v kombinácii s nepriaznivým počasím nepriala viacerým súkromníkom prevádzkujúcim zimné strediská. Dvojnásobne to platilo na východe Slovenska, kde neotvorili obľúbené Plejsy, Levočská dolina a ani Mlynky. O aktuálnom stave informujú Hospodárske noviny.

Plejsy sú stále na predaj, Levočská dolina je z najhoršieho vonku

Ešte začiatkom novembra sme vás informovali o tom, že známe lyžiarske stredisko Plejsy je na predaj. Stredisko pri Krompachoch na východnom Slovensku ponúkalo v čase prevádzky až deväť zjazdoviek rôznych náročností, vybudované tu bolo prvé umelé zasnežovanie na Slovensku a ľudia si tu oproti Tatrám zalyžovali za polovičné ceny. Na Plejsoch dokonca trénovala aj naša olympijská reprezentácia v zjazdovom lyžovaní.

Lyžiarske stredisko Plejsy nemalo spustené vleky ani počas minulej zimnej sezóny a rovnako je tomu tak aj v súčasnosti. Minulý rok boli dôvodom neustále sa zvyšujúce náklady na prevádzku, ktoré by nútili majiteľa pýtať za skipasy vysoké sumy. Aktuálne je športovisko spolu s hotelom stále na predaj a jeho budúcnosť je zatiaľ otázna.

Pozitívnejšie príbehy už hlásia iné „východniarske“ strediská – Ski Gugel Mlynky a Resort Levočská dolina. Tie boli v dôsledku energetickej krízy minulú sezónu zatvorené, no dokázali sa „oklepať“ a nadšenci zimných športov veselo brázdia ich svahy. Ako však uvádza oficiálna stránka, stredisko Mlynky má pre teplé počasie menšiu prestávku, no už čoskoro by malo byť znova otvorené.

„V Levočskej doline sezónu začali v plnom formáte, pričom ceny zdvihli len minimálne. Naposledy si lyžiari za celosezónny skipas zaplatili 229 eur a teraz je to 255 eur. Klientov navyše lákajú na rôzne benefity,“ informujú o pozitívnych správach HN.