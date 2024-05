Bratislavské letisko ohlásilo obrovskú zľavu na letenky: Ušetríte až 60 % do obľúbenej destinácie, máte na to len pár hodín

Ak nechcete minúť na letnú dovolenku veľa peňazí a ešte nemáte jasno v tom, kam si pôjdete oddýchnuť, máme pre vás tip. Letisko Bratislava ohlásilo na svojom facebooku obrovské zľavy na letenky do Grécka.

„Grécky dopravca Aegean Airlines oslavuje 25. výročie a z Bratislavy preto ponúka letenky do Atén, ale aj z nich na grécke ostrovy a spiatočne, so skvelou zľavou až do výšky 60 %!“ píše letisko na sociálnej sieti. Zľava platí na lety medzi dátumami od 1. júla 2024 do 29. marca 2025, no rezerváciu je potrebné spraviť čím skôr, a to do 30. mája 2024.

Do Atén sa tak dostanete pohodlne za výrazne nižšiu cenu, odtiaľ sa už dá prestúpiť na lety do iných destinácií, napríklad na grécke ostrovy Kréta (do miest Chania aj Iraklio), Santorini, Rodos, Mykonos či ďalšie. Možnosťou sú aj prestupné spojenia do Ázie a Afriky (Jordánsko, Egypt, Libanon atď.). Letecká spoločnosť tiež ponúka občerstvenie a nápoje v cene letenky, wifi signál na palube, či biznis triedu v lietadle.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.