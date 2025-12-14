Bratislava upravila nápisy na električkách: Zmenou, ktorá má zlepšiť orientáciu, reaguje na požiadavky obyvateľov

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Nina Malovcová
TASR
Mesto vypočulo cestujúcich.

Električky premávajúce na linke 3 smerom z Rače do Petržalky majú od nedele nový nápis, namiesto doterajšieho nápisu „Južné mesto“ je tam po novom nápis „Petržalka“. Električka tak nesie jednoznačnejšie označenie.

Informuje o tom samospráva na sociálnej sieti. K zmene prišlo aj na základe požiadaviek od obyvateľov. Poukazovali na to, že obdobne to platí aj pri ostatných električkových linkách, a to Rača (3), Dúbravka (4), Ružinov (9) a Karlova Ves (9). Aj v tomto prípade totiž na nich svieti nápis mestskej časti, nie konečnej zastávky. Konečnou zastávkou električky v Petržalke naďalej zostáva Južné mesto.

Foto: Facebook/Michal FEIK

Nová trať do Petržalky funguje od leta

Električku po novej trati, teda až na koniec Petržalky, spustili do prevádzky 27. júla 2025. Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmannova – Janíkov dvor. Zároveň po deviatich rokoch od spustenia prvej etapy tohto nosného dopravného systému. Očakávaný termín dokončenia trate sa totiž niekoľkokrát posúval. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.




