Cestovateľ ochutnal žinčicu zo stánku: Prekvapí vás, ako na jeho slová reagujú Slováci, cena korbáčikov ho šokovala

Nedávno sme vám priniesli článok o cestovateľovi, ktorý sa pýta, či je Slovensko tou najrasistickejšou krajinou v Európe. Následne André vo videu ukazuje dedinčanov, ktorí sa s ním ochotne bavia, radia mu a pomáhajú. Ľudí to poriadne nahnevalo. Za tento počin ale Slováci nešetria slovami chvály.

Čo si turista myslí o žinčici?

Cestovateľ André zavítal na Slovensko už niekoľkokrát. V jednom z videí ukazuje, ako sa zastavil pri stánku, kde ho zaujímala možnosť kúpiť si ovčí syr, syrové nite, korbáčiky či bryndzu. Keď si pozeral ponuku stánky, veľmi ho potešilo, že môže konečne ochutnať aj pravú žinčicu, konkrétne zo Zázrivej. Šokovalo ho však, že balenie syrových korbáčikov stojí približne 9 eur. Dodal však, že sú ručne robené a rád ich kúpou podporí ľudí, ktorí do ich výroby investovali čas a energiu.

Po otvorení fľašky skonštatoval, že žinčica vonia ako jogurt a má krémovú konzistenciu. Keď ju ochutnal, spočiatku sa netváril príliš nadšene. Andrého výraz tváre napovedal, že mu nápoj buď príliš nechutí, alebo si nie je istý, čo si o ňom vlastne má myslieť. Po chvíľke skonštatoval, že to chutí ako kyslé mlieko s podtónom jogurtovej a syrovej príchute.

Slováci milujú, ako prezentuje krajinu

Vraj je to úplne iné ako acidofilné mlieko. Priznal, že to nie je niečo, čo by za žiadnych okolností neochutnal znova. Žinčica je vraj celkom dobrá, acidko mu ale predsa len chutí o niečo viac. Žinčicu mu vraj odporúčalo ochutnať veľmi veľa ľudí, no pripadá mu trochu preceňovaná, aj keď chápe, že je to niečo tradičné.

Ľudia v komentároch nešetrili na Andrého adresu slovami chvály. Vraj by sa mal stať oficiálnym propagátorom Slovenska a mal by byť zamestnaný ministerstvom, pretože ani mnohí Slováci mu nerobia takú dobrú reklamu ako André. Niektorí poukazujú na to, že ani veľa domácich nemá žinčicu príliš v obľube. Obdivujú tak Andrého odvahu, že sa na to dal.