Cestovateľ navštívil slovenskú dedinku a nahneval Slovákov: V obchode si kúpil rožky a pivo, za toto mu ľudia naložili

V Bratislave, v Košiciach či iných väčších slovenských mestách celkom bežne stretnete turistov zo zahraničia alebo ľudí, ktorí sa sem presťahovali či sem prišli študovať. Už menej bežné je vidieť človeka s inou farbou pleti v malých dedinkách s pár stovkami obyvateľov. Cestovateľ André sa rozhodol navštíviť Borinku a pýta sa, či je Slovensko tou najrasistickejšou krajinou v Európe.

Cestovateľ hodnotí slovenskú dedinku

Cestovateľ, ktorý si na YouTube hovorí André Traveler, začína svoje video tým, že kladie otázku, či je Slovensko najviac rasistickou krajinou v Európe. Vysvetlí, že ako turista zo zahraničia čelil na Slovensku istým problémom a chcel by o nich hovoriť. Prezrádza, že niekoľko rokov žije v Česku a naučil sa po česky aj dorozumieť. Bolo tak pre neho ľahké nazrieť aj na Slovensko.

Hovorí, že prvýkrát, keď prišiel na Slovensko, ocitol sa podľa jeho slov v izolovanej dedinke s názvom Lysá pod Makytou. Vraj ho oslovil priamo jeden z miestnych obyvateľov a opýtal sa ho, či potrebuje pomoc. André priznáva, že to na neho urobilo dobrý dojem. Dodáva, že navštívil viacero slovenských dedín, domácich sa často pýta, či majú sliepky. Keď na neho zmätene pozrú, vysvetlí, že by chcel kúpiť domáce vajcia. André navštívil aj reštaurácie a ďalšie miesta a nikde vraj nemal žiaden problém. Dôkazom je aj jeho video z Borinky.

Svoje putovanie začína na zastávke autobusu. Páči sa mu, že priamo v dedine natrafil na pasúce sa stádo sŕn. Po krátkom čase stretáva staršiu dámu pred jej domom. Po česky sa jej prihovára a pýta sa jej, či má sliepky. Neskôr sa k nej vráti a spýta sa jej, kde sa v dedine môže najesť. Pani sa mu ochotne snaží vysvetliť, kadiaľ má ísť.

Slovákom sa jeho video nepáči

Podobný prístup mal v podstate každý z miestnych obyvateľov, ktorých André stretol. Slečna na lavičke mu poradila, kde si môže dať kávu, dvojica na bicykloch mu povedala, čo stojí za to vidieť v okolí. Starší pán mu zas vysvetľoval históriu jedného z prázdnych domov. Keď sa jedného z miestnych pýtal na jedlo, ten sa mu rukami aj nohami snažil vysvetliť, kde nájde potraviny a dokonca ho k nim odviedol.

V Borinke však podnik, ktorý Andrému domáci odporúčali, otváral až neskôr, neostalo mu teda nič iné, len si nakúpiť v potravinách. Rozhodol sa pre rožky, paštétu a pivo. André po celý čas pôsobil spokojne, domáci sa s ním ochotne rozprávali a nezdalo sa, že by sa k nemu niekto správal neprívetivo.

View this post on Instagram A post shared by André Traveler (@andretravelerr)

Ľudia to cestovateľovi dali v komentároch poriadne pocítiť. Jeden z komentujúcich píše, že si André pomýlil rasizmus so strachom z cudzích ľudí. Ozvala sa aj osoba, ktorá píše, že žije neďaleko Borinky a narážka na rasizmus sa jej nepáči. Názov videa totiž pôsobí, akoby mal André zlé skúsenosti, v skutočnosti sa však k nemu všetci na videu správali milo. Ďalší tiež poukazujú na to, že ich video urazilo. Myslia si, že na Slovensku je to ako všade inde, nájdu sa viac, ale aj menej milí a priateľskí ľudia.