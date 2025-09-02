Bombic si na súd ešte musí počkať v cele: Vo štvrtok sa nezačne, pojednávanie zrušili. Najvyšší súd nerozhodol o sťažnosti

Nina Malovcová
SITA
Pojednávanie sa vo štvrtok nezačne, dôvodom je sťažnosť.

Proces s Danielom Bombicom na Špecializovanom trestnom súde sa vo štvrtok 4. septembra nezačne. Ako informovalo informačné centrum súdu, vytýčený termín pojednávania zrušili z dôvodu podania sťažnosti zo strany obžalovaného voči uzneseniu, ktorým ŠTS ešte v auguste prijal obžalobu.

O podanej sťažnosti zatiaľ Najvyšší súd SR nerozhodol. Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry (GP) SR podal začiatkom júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica, známeho aj ako Danny Kollar, pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch, a to pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Obžaloba zahŕňa viacero závažných skutkov

Taktiež pre zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Ďalej pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Bombic je momentálne stíhaný väzobne.

Bombic je stíhaný väzobne pre hrozbu pokračovania v činnosti

Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica. Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, obhajcu obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.

