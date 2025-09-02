Bol tam sám, smädný a hladný: Uviazaný pes sa pokúsil vyskočiť z okna, aby prežil. Zadusilo ho lano na krku

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Pes v obci Chtelnica sa snažil zachrániť skokom z okna.

Pes ponechaný bez vody a jedla v rodinnom dome v Chtelnici v okrese Piešťany zahynul po skoku z okna. Enviropolícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Páchateľ mal v rodinnom dome v obci Chtelnica, okres Piešťany, ponechať osemročného psa – kríženca – uviazaného o lano, bez krmiva a pitnej vody. V miestnosti, v ktorej sa nachádzal, bol rôzny odpad a exkrementy. Pes bol ponechaný v týchto podmienkach od presne nezistenej doby až do konca augusta 2025,“ priblížil Hájek.

Pokúsil sa o útek, no lano ho pripravilo o život

Pre nedostatok jedla, vody a výbehu sa zviera pokúsilo dostať von, rozbilo výplň okna a vyskočilo ním von. „Keďže však bol pes priviazaný lanom o krk, zostal visieť na budove a následkom toho sa udusil. Smrť psa nastala v dôsledku konania páchateľa, ktorý porušil viaceré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti,“ doplnil hovorca.

Páchateľovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. „Polícia v tejto súvislosti pripomína, že akékoľvek bezdôvodné konanie vedúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a trestne postihnuteľné,“ dodal Hájek.

