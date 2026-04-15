Bolo to ako z apokalyptického filmu: Eva Máziková prehovorila o dramatickom okamihu, ktorý zažila

Slovenská spevácka legenda je známa svojou energiou, humorom a neutíchajúcou životnou iskrou. Tentoraz však prežila chvíle, na ktoré tak rýchlo nezabudne. To, čo sa malo niesť v duchu pokojného dňa stráveného s milovanou vnučkou, sa v priebehu sekúnd zmenilo na situáciu plnú neistoty, strachu a otázok bez odpovedí.
Obľúbená umelkyňa Eva Máziková, ktorá žije dlhé roky v Nemecku, trávi so svojou vnučkou Lilly Alessandrou každú možnú chvíľu. Ich vzťah je mimoriadne silný – plný smiechu, lásky a spoločných zážitkov, ktoré si obe nesmierne užívajú. Práve počas jedného z takýchto obyčajných dní, keď si chceli spríjemniť čas návštevou zmrzlinárne, však prišiel nečakaný zlom, o ktorom porozprávala svojim fanúšikom na sociálnej sieti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Z pokojného popoludnia chvíle plné napätia
Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by sa príjemný deň mal zmeniť na chvíle nečakaného strachu. “Priatelia moji zlatí, niečo vám musím povedať. Ako viete, boli sme u vnučky, snežilo. Potom sme šli nakupovať, lebo vnučka si niečo priala na papanie, lebo sú práve prázdniny,” začala s opisom zážitku Eva Máziková na svojom Instagrame.
Potom to však prišlo ako blesk z jasného neba. “Zrazu bum a bola tma. Mysleli sme si, že okej, nie je proste prúd. Ale potom sme zistili, že celá ulica nemá prúd,” pokračovala speváčka o hrozivom zážitku. Bolo to ako z nejakého apokalyptického filmu. “Ja som nechcela zmätkovať. Povedala som jej, že nie, Lilly, to určite len skúšajú,” doplnila Eva Máziková, ktorá si tak zároveň zachovala svoju duchaprítomnosť a snažila sa upokojiť vnučku.
Nahlásiť chybu v článku