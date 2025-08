Bol to šok a rešpekt v jednom. Herec Vladislav Plevčík otvorene o tom, aké to bolo stať sa Duchoňom

Pre Vladislava Plevčíka nešlo o obyčajné herectvo. Premeniť sa na Karola Duchoňa znamenalo zmenu zvonka aj zvnútra. Niekto to vníma ako výzvu, iný ako stret so sebou samým, no a pre neho to bolo trochu z oboch.

Ako prezradil denníku Nový Čas Vladislav Plevčík, premena na legendárneho speváka Karola Duchoňa bola intenzívnym zážitkom, ktorý presahoval hranice bežného herectva. Na film sa Vladislav Plevčík pripravoval dlhé mesiace, a to ako fyzicky, tak aj psychicky. K postave pristupoval s rešpektom, pokorou a úplným sústredením.

Keď sa na seba pozrel, nespoznával sa

„Mozog zrazu inak vyhodnocuje realitu. Máte úplne iné oči, inú tvár, váš úsmev sa správa úplne inak… Mal som vyše roka zafarbené vlasy na hnedo, ešte stále sú tam nejaké zvyšky,“ priznáva herec, keď spomína na dni strávené v maske.

No najväčší šok prichádzal pri pohľade do zrkadla po skúškach u maskérov. „Vždy, keď som sa po maskérskych skúškach videl v zrkadle, tak som sa pýtal: Som to ja?“ Napriek zvláštnemu pocitu sa naučil s novou podobou pracovať a postupne si osvojil nové spôsoby, ako na seba reagovať. Nebola to iba vonkajšia zmena, dotkla sa aj toho, ako postavu prežíval vo svojom vnútri.

Karol Duchoň mu bol najprv cudzí, potom sa v ňom niečo z neho našlo