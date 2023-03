Bojíte sa klaunov? Vedci vytvorili rýchly test, ktorý odhalí, či z nich máte naozaj fóbiu

Roztomilá tvár pomaľovaná pestrými farbami, smiešne oblečenie a pomyselný batoh plný zábavných kúskov, klauni by mali slúžiť na rozveselenie ľudí. Mnohí z nich však majú priam až panickú hrôzu. Prečo je to tak?

Množstvo ľudí trpí kaulrofóbiou

Bojíte sa klaunov? Ak áno, nie ste v tom sami. Množstvo detí, ale aj dospelých ľudí trpí tzv. kaulrofóbiou, informuje The Conversation. Do dnešného dňa sa však odborníkom nepodarilo celkom prísť na to, prečo je to tak. Existuje niekoľko teórií, ani jednu sa však zatiaľ nepodarilo podložiť vedeckým výskumom.

Odborníci sa preto rozhodli, že vytvoria jednoduchý dotazník, ktorého úlohou je vyhodnotiť prítomnosť a prípadnú závažnosť strachu z klaunov. Do výskumu sa zapojilo 987 ľudí vo veku od 18 do 77 rokov. Ukázalo sa, že aspoň do istej miery má z klaunov strach 53,5 % ľudí, 5 % sa ich bojí extrémne.

Zaujímavé je, že väčšie percento ľudí sa bojí klaunov ako lietania, výšok, injekcií či rôznych zvierat. Ženy trpia kaulrofóbiou častejšie ako muži, pričom vo vyššom veku sa táto fóbia vyskytuje u ľudí menej často. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise International Journal of Mental Health, ľudia z Ázie sa klaunov boja najviac, Európanov desia najmenej. Po tom, čo vedci zistili, aké percento ľudí má z klaunov strach, tých, ktorí ním trpia, sa pýtali na dôvody.

Urobte si jednoduchý test

Radí sa medzi ne napríklad vrstva make-upu, pod ktorou klaun pôsobí neľudsky a budí dojem, že predstavuje hrozbu. Ďalší zas tvrdia, že pod maskou klauna nie je možné jasne vidieť jeho emócie, čo vzbudzuje pocit neistoty. Znechutenie v ľuďoch vyvolávajú aj farby make-upu, ktoré pôsobia dojmom, akoby bol klaun chorý alebo utrpel vážne poranenie.

Ľudí znepokojuje aj nepredvídateľné správanie sa klaunov, predchádzajúci strašidelný zážitok, ale aj ich neraz negatívne vyobrazovanie v popkultúre (stačí si spomenúť na desivého klauna Pennywisea z filmu TO).

Dotazník, ktorý vyhodnocoval, do akej miery sa ľudia boja klaunov, pozostáva podľa Mail Online z 18 nasledovných otázok:

Ak by som videl/ap obrázok klauna, odvrátil/a by som sa od neho.

Niekedy sa mám pred klaunmi na pozore.

Ak by som zbadal/a klauna, obával/a by som sa, že mi môže ublížiť.

Veľa nad klaunmi premýšľam.

Bál/a by som sa ísť na miesto, kde som predtým videl/a klauna.

Urobil/a by som čokoľvek, aby som sa klaunovi vyhol/vyhla.

Občas premýšľam nad klaunom, ktorý by sa mi mohol pokúsiť ublížiť.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, spôsobilo by mi to stres.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, trvalo by mi dlho, kým by som to dostal/a z hlavy.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, odišiel/odišla by som z miestnosti.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, myslel/a by som si, že sa ma pokúsi dolapiť.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, musel/a by som nájsť niekoho, kto by ma upokojil.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, nedokázal/a by som z hlavy vypustiť obraz toho, ako sa ma snaží dostať.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, bál/a by som sa ho.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, pochytila by ma panika.

Klauni sú mojím najväčším strachom.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, bol/a by som z toho nervózny/a.

Ak by som nečakane stretol/stretla klauna, pravdepodobne by som sa začal/a potiť a srdce by mi bilo rýchlejšie.

Každá z otázok je hodnotená na škále od 1 do 7, pričom 1 znamená „úplne nesúhlasím“ a 7 zas „úplne súhlasím“. Čím viac bodov respondent nazbiera, tým intenzívnejšia je jeho fóbia z klaunov.