Severus Snape, Cruella či Pennywise: Tvorcovia týchto kultových filmových záporákov sa inšpirovali skutočnými ľuďmi

Každý, kto sa aspoň trochu zaujíma o skutočné zločiny, vie, že množstvo hororových postáv vo filmoch bolo inšpirovaných skutočnými zloduchmi. Vedeli ste ale, že ľuďmi z reálneho života sa inšpirovali tvorcovia napríklad aj pri Kevinovi z filmu Rozpoltený či pri postave Annie vo filme Misery nechce zomrieť?

Severus Snape, Harry Potter

Severus Snape v sérii Harry Potter síce bol považovaný za záporáka, no neskôr mnohým divákom určite prirástol k srdcu. Ako informuje portál Unbelievable Facts, pri vymýšľaní tejto postavy sa J. K. Rowlingová inšpirovala skutočným človekom zo svojho okolia – profesorom chémie Johnom Nettleshipom.

Severus Rogue, l’un des professeurs de magie d’Harry Potter, est inspiré de John Nettleship, le professeur de chimie de J.K Rowling. pic.twitter.com/HOj9DoqNwr — Bouteflikov™ 📚 (@Bouteflikov) January 28, 2023

Snape a Nettleship sa na seba podobajú aj vzhľadom, obaja majú trochu dlhšie, tmavé vlasy, ale aj jemným vyjadrovaním. Rowlingová priznala, že už v čase, keď ešte len začala pracovať na prvej knihe, vedela, že v nej chce mať aj postavu inšpirovanú Nettleshipom.

Ursula, Malá morská víla

Aj Hans Christian Andersen hľadal pri písaní ikonickej rozprávky, ktorú pozná vari každé dieťa, ale aj dospelý, inšpiráciu v realite. Ako predloha pre extravagantnú Ursulu s výrazným make-upom mu poslúžila drag queen Divine v podaní Harrisa Glenna Milsteada, píše web The Clever. Samotná Divine si dokonca zahrala v niekoľkých filmoch.

Žiaľ, uverejnenia Malej morskej víly sa Divine nedožila, zomrela v roku 1988, teda rok predtým, ako rozprávka uzrela svetlo sveta.

Hannibal Lecter, Mlčanie jahniat

Samozrejme, na zozname záporákov nesmie chýbať ani kanibalistický psychiater Hannibal Lecter, ktorého vo filme Mlčanie jahniat (The Silence of the Lambs) skvele stvárnil Anthony Hopkins. Autor série kníh o Hannibalovi Lecterovi, Thomas Harris, sa podľa webu Screenrant priznal, že sa taktiež inšpiroval skutočnou postavou.

Ľudia roky špekulovali, či bol predlohou vrah a kanibal Albert Fish alebo Tsutomu Miyazaki. Harris vraj priznal, že ho inšpiroval mexický chirurg a vrah Alfredo Ballí Treviño. Spisovateľ sa s ním osobne stretol v čase, keď bol ešte reportérom a vrah mu do posledného detailu popísal, čo s jednou zo svojich obetí urobil.

Aj keď bol chirurg pôvodne odsúdený na smrť, v roku 1981 ho z väzenia prepustili a lekársku prax vykonával až do svojej smrti v roku 2009.

Hannibal Lecter was based on Alfredo Ballí Treviño, a Mexican doctor who murdered & chopped up his alleged boyfriend pic.twitter.com/YjyfzGimuA — Serial Killers (@PsychFactfile) February 20, 2016

Pennywise, TO

Fantázia Stephena Kinga je desivým miestom, aj majster hororu sa však pri tvorbe klauna Pennywisea inšpiroval skutočnou postavou. Vraždiacim klaunom, na ktorého sa Pennywise podobá, bol podľa portálu Unbelievable Facts sériový vrah a sexuálny deviant John Wayne Gacy.

Gacy vystupoval na rôznych podujatiach a v nemocniciach ako klaun Pogo alebo Patches. Deti zvyčajne vlákal do svojho domu pod zámienkou, že im chce ukázať nejaký magický trik a následne ich zabil. Celkovo napadol a zavraždil až 33 detí a mladých mužov.

Kevin Wendell Crumb, Rozpoltený

Kevin vo filme Rozpoltený (Split) trpí mnohonásobnou poruchou osobnosti. Ako píše web What Culture, jeho telo je obývané celkovo 24 rôznymi osobnosťami. Kevin je komplexnou osobnosťou a vzhľadom na to, že mnohonásobná porucha osobnosti je skutočným ochorením, tvorcovia hľadali inšpiráciu v realite.

Poskytol ju muž menom Billy Milligan. Aj jeho telo bolo ovládané 24 osobnosťami, pritom 10 bolo „dobrých“, 13 bolo „zlých“ a jednu z nich popisoval ako Učiteľa, ktorý v sebe spájal všetky ostatné osobnosti. Milligan bol prvým zločincom trpiacim touto poruchou, bol obvinený zo znásilnenia 3 žien. Tvrdil, že zločiny spáchali dve z jeho osobností a namiesto väzenia si trest odpykával za múrmi psychiatrického ústavu.

Norman Bates, Psycho

Medzi najfascinujúcejších zloduchov kinematografie jednoznačne patrí Norman Bates. Tichý a hanblivý chlapec žije s matkou, ktorá je plná hnevu a nenávisti. Napokon ju zavraždí a preberie na seba jej identitu. Aj táto postava bola inšpirovaná reálnym, duševne chorým zločincom – Edom Geinom.

Ako píše Looper, Geinova matka Edovi bránila v socializácii s inými ľuďmi a ich vzťah bol komplikovaný. Dvojica spolu žila až do matkinej smrti, po ktorej sa Gein začal prezliekať za ženu. Žiaľ, to nebolo všetko, okrem ženských šiat totiž na seba navliekal aj ľudské kože a vyrábal si z nich aj nábytok a doplnky. Ed Gein inšpiroval niekoľko filmových zločincov, vrátane hlavnej postavy v Texaskom masakri motorovou pílou.