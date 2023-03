Bizarný jav sa nepodarilo vysvetliť dodnes: Pacienti cítili extrémnu bolesť, následne im v ústach explodoval zub

Bolesť zubov môže byť extrémne nepríjemnou záležitosťou. V dejinách medicíny sa však vyskytlo hneď niekoľko prípadov, kedy ľuďom zub explodoval priamo v ústach. Ako je to možné?

Zubár popísal hneď niekoľko bizarných prípadov

V januári v roku 1861 publikoval zubár WH Atkinson v prvom významnom zubárskom časopise The Dental Cosmos príspevok, v ktorom popisoval 3 skutočne nezvyčajné prípady. Ako informuje web Amusing Planet, stretol sa s nimi počas svojej 40-ročnej kariéry. Prvým zo zmienených pacientov bol reverend označovaný skratkou DA zo Springfieldu. V lete v roku 1817 ho z ničoho nič začala trápiť mučivá bolesť zuba.

Bolesť sa podľa Atkinsona stupňovala do takej miery, že sa z toho DA zbláznil. Správal sa ako zviera, pobehoval hore-dole, namáčal si hlavu pod prúd vody, chvíľu ju strkal pod plot, potom ju zas prikladal k zemi. Rodina ho vzala na chatu a robila, čo mohla, aby mu pomohla, no bolo to márne. Na ďalšie ráno reverend chodil po chate v úplnom delíriu. Zrazu sa však ozvalo hlasné puknutie a jeho zub sa rozletel na čriepky.

V tom momente však šialená bolesť úplne zmizla. Reverend sa okamžite odobral do postele a prespal celý nasledujúci deň a väčšinu noci. Keď sa zobudil, opäť bol pri zmysloch a cítil sa dobre. O 13 rokov neskôr sa Atkinson stretol s ďalším prípadom, kedy pacientovi explodoval zub. Letitiu D bolel zub už dlhší čas. Aj v jej prípade sa ozvalo hlasné puknutie, zub sa rozletel a bolesť zmizla.

Po explózii bolesť zakaždým zmizla

Rovnaký priebeh zaznamenal Atkinson aj u pacientky Anny PA v roku 1855. V ďalšom vedeckom časopise v roku 1874 J. Phelps Hibler informoval o niekoľkých ďalších prípadoch explodujúcich zubov. Hibler popísal prípad pacientky, ktorá po explózii na istý čas dokonca ohluchla, no bolesť ustala.

Podobný prípad bol v roku 1965 publikovaný aj v časopise British Dental Journal. Matka popisovala, ako jej 7-ročnej dcérke vypadali zuby. Po tom, čo si ich žena obzrela, zdalo sa jej, že sú úplne v poriadku, bez prasklín či iných poškodení. Čoskoro však jeden z nich explodoval, pričom úlomky sa rozleteli po celej miestnosti. O niekoľko týždňov neskôr si žena všimla, že prasknuté boli aj ďalšie dva zuby, ktoré boli odložené v škatuli.

Okolo roku 1920 explodoval zub žene, ktorá jazdila na koňoch. Kanadský zubár, ktorý ju ošetroval, skonštatoval, že sa tak stalo následkom zvýšeného tlaku v ďasnách. K zvláštnemu javu mohla podľa neho prispieť aj jazda na koni.

Záhadu sa nepodarilo vyriešiť do dnešného dňa

Vzniklo niekoľko hypotéz, ktoré sa snažili zvláštny jav objasniť. Atkinson si napríklad myslel, že v zuboch sa pred explóziou hromadí tekutina alebo plyn. Ďalší zubári sú ale voči tomuto vysvetleniu skeptickí. Hibler si zas myslel, že zubný kaz vnútri zuba spojený s rozkladom zubnej drene a ďalších častí zuba mohol zapríčiniť hromadenie kyseliny uhličitej a vodíkových plynov. Tie sa mohli podľa neho nejakým spôsobom vznietiť a spôsobiť explóziu.

Istý americký zubár zas prišiel s teóriou, že explóziu zapríčinila zmes striebra a amoniaku, látok, ktoré zubári kedysi pri liečbe kazov využívali. Túto teóriu potvrdila profesorka z londýnskej univerzity Andrea Sella. Tá si myslí, že ak bola výplň zle urobená, zubár zmiešal rôzne kovy a v zube navyše ostal kaz, naozaj sa v ňom mohlo nahromadiť isté množstvo vodíka.

To mohlo viesť k tomu, že už aj tak oslabený zub praskol. Neexistuje však žiaden dôkaz o tom, že by spomínaní pacienti mali v zuboch plomby. Nie je tak možné túto teóriu potvrdiť, ale ani vyvrátiť a explodujúce zuby ostávajú aj naďalej záhadou.