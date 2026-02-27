Boja sa vraj manipulácie: O zrušení voľby poštou zo zahraničia budú hlasovať narýchlo už v apríli

Návrh zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách príde na rokovanie na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína 14. apríla. Novinárom to v piatok povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajuje obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami. Zatiaľ nevedel povedať, či návrh predloží vláda alebo poslanci.
Gašpar hovorí o riziku manipulácie
„Objavujú sa informácie o tom, že voľby sú manipulované rôznym spôsobom a všetky možnosti, pri ktorých môže dôjsť k manipulácii, treba zo zákona vylúčiť,“ povedal Gašpar. Obáva sa, že pri voľbe poštou je možná manipulácia. „Keď niekto zoberie korešpondenčné lístky celej rodiny a prejaví svoj názor, nie členov rodiny, a hodí ich, alebo teda týmto spôsobom hlasuje, tak nie je úplne dodržané to, čo predpokladá ústava, že je to osobná voľba,“ doplnil.
O obsahu návrhu Gašpar nevie nič bližšie, no potvrdil, že návrh má prísť štandardne v lehote 15 dní pred začiatkom aprílovej schôdze. „Koalícia sa musí dohodnúť, v akej podobe to bude. A či to predložia potom v koalícii poslanci alebo len smerácki poslanci, neviem ešte,“ skonštatoval. Myslí si, že rezort zahraničných vecí prišiel do diskusie s tým, že v tých krajinách, kde žije väčší počet Slovákov, treba pripraviť voľby tak, aby každý mohol mať možnosť odvoliť.
Zmena podľa Gašpara súvisí s voľbami 2023
Na otázku, prečo koalícia práve teraz prichádza so zmenou voľby zo zahraničia, Gašpar odpovedal, že až v súvislosti s voľbami v roku 2023 sa objavili podozrenia na rôzne spôsoby manipulácie.
„Keďže sa objavujú snahy manipulovať voľby a nie je to len Slovensko, máme už o tom niekoľko rôznych dôkazov, a nehovorím len o tých platených influenceroch z Veľkej Británie, hovorím o Epsteinových spisoch a o zhodnoteniach, tuším, amerického výboru z amerického senátu, tak mám za to, že každá možnosť, kde je možná manipulácia a pri korešpondenčnom hlasovaní je, treba ju eliminovať,“ zdôraznil podpredseda parlamentu.
Poslanec NR SR Michal Bartek z Hlasu-SD súhlasí so zámerom nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach či ďalších vybraných miestach. Takisto sa obáva manipulácie pri korešpondenčných lístkoch. V Hlase-SD však podľa jeho slov ešte nie je dohoda na podpore návrhu, konkrétny návrh zatiaľ nevideli.
