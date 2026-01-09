Boja sa, majú nočné mory: Úprimné výpovede obyvateľov Grónska. Na Trumpove reči majú jasný názor

Trump po intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN povedal, že oficiálnym stanoviskom vlády USA je, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov.
Obyvatelia Grónska tak zostali v neistote, čo sa bude diať s ich krajinou a nimi samotnými. Írska RTÉ News sa vydala priamo do ulíc hlavného mesta Grónska Nuuk, aby sa spýtala obyvateľov, čo si o týchto hrozbách myslia.
„Nerada o ňom hovorím (o Trumpovi, pozn. redakcie), pretože mi kazí spánok. Alebo oni (Spojené štáty). Nespím veľmi dobre, pretože som vystrašená,“ povedala prvá opýtaná. „Nemajú voči nám žiaden rešpekt. Voči mojej krajine, voči našej krajine,“ zakončila staršia obyvateľka Grónska.
Ďalší človek odpovedal, že Trumpovi ide hlavne o nerastné bohatstvo jeho krajiny. „Čo si myslím, je, že chce naše minerály, aby zaplatil národný dlh Spojených štátov,“ povedal účastník ankety.
Jedna žena dokonca priznala, že sa jej snívalo o tom, ako Donald Trump prišiel na lodi. „Mala som o ňom minulú noc sen, nočnú moru. Že prišiel na lodi, bol to hrozný sen. Som vystrašená,“ opísala svoje pocity zo súčasnej situácie.
Zakončil to mladík s tým, že Grónčania netušia, o čo Spojeným štátom ide. „Netušíme popravde, o čo mu ide. Je tu tak pekne, taký mier a pokoj a on vraví, že Dánsko nechráni Grónsko. Pred čím?“ pýta sa posledný opýtaný. „Je to veľmi agresívne a začína to byť otravné,“ uzavrel.
