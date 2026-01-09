Trump chce podplatiť obyvateľov Grónska: Každému plánuje dať do 100-tisíc dolárov, takto by to mohlo vyzerať

Ilustračná foto: SITA/AP/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Podľa zdrojov sa diskutuje o čiastkach v rozpätí od 10 000 (8 563 eur) do 100 000 dolárov (85 890 eur) osobu.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje vyplatiť obyvateľom Grónska jednorazové finančné príspevky s cieľom presvedčiť ich, aby súhlasili s pripojením krajiny k Spojeným štátom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.

Podľa zdrojov sa diskutuje o čiastkach v rozpätí od 10 000 (8 563 eur) do 100 000 dolárov (85 890 eur) osobu. To by zodpovedalo celkovej sume vo výške takmer 6 miliárd USD. Interné diskusie o jednorazových platbách sa v posledných dňoch zintenzívnili, uviedol jeden zo zdrojov. Biely dom potvrdil, že prezident Trump a jeho bezpečnostní poradcovia skúmajú, „ako by mohol potenciálny nákup vyzerať“.

Dôležité stretnutie

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa budúci týždeň stretne s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovovou, aby s ňou diskutoval o Grónsku. Trump dlhodobo vyhlasuje, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, ktoré je dánskym zámorským územím, z dôvodu národnej bezpečnosti. Dánsko, autonómna grónska vláda, Európska únia a viaceré európske krajiny Trumpove nároky odmietli.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac