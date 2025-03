Boj o nových klientov pokračuje: Známa slovenská banka ponúka účet zadarmo: Pozrite sa, či spĺňate podmienky

VÚB banka reaguje na novú legislatívu a ponúka podnikateľom a živnostníkom výhodné účty. Od marca 2025 môžu záujemcovia o podnikateľský účet získať VÚB Biznis účet na obdobie až dvoch rokov zadarmo.

Od 1. januára 2025 vstupuje do platnosti nový zákon o transakčnej dani, ktorý ovplyvní podnikateľov a právnické osoby na Slovensku. Tento zákon zavádza zdanenie finančných operácií, ako sú debetné transakcie, hotovostné výbery a používanie debetných kariet.

Transakčná daň sa bude vzťahovať na všetky odchádzajúce platobné operácie, pri ktorých dochádza k odpísaniu prostriedkov z transakčného účtu. Na podnikateľov tak čaká povinnosť otvoriť si špeciálny transakčný účet, ktorý bude slúžiť výhradne na podnikateľské operácie. Tento účet musia mať zriadený najneskôr do 31. marca 2025. Prvé zdaňovacie obdobie sa začína v apríli 2025.

Výhodná ponuka od VÚB banky pre živnostníkov

VÚB banka reaguje na nový zákon o transakčnej dani a ponúka podnikateľom a živnostníkom výhodné účty. Od marca 2025 môžu záujemcovia o podnikateľský účet získať VÚB Biznis účet na obdobie až dvoch rokov zadarmo. Tento účet je k dispozícii v dvoch variantoch – Štandard a Aktiv.

Ponuka platí až do 30. apríla 2025 a je bez podmienok, čo znamená, že podnikatelia môžu využiť tento benefit bez nutnosti plnenia ďalších špecifických podmienok. V rámci tejto ponuky môže podnikateľ k svojmu biznis účtu získať aj osobný VÚB účet Klasik na dva roky zadarmo, čím sa zjednoduší správa financií.

Ktorý podnikateľský účet si vybrať?

VÚB banka ponúka tri varianty podnikateľských účtov, aby vyhovela rôznym potrebám podnikateľov. Prvým je VÚB Biznis účet Štandard, ktorý je ideálny pre začínajúcich podnikateľov. Tento účet za mesačný poplatok 8 € ponúka elektronický výpis, SMS správy o transakciách, 15 elektronických transakcií a debetnú kartu VISA. Ak si zvolíte tento účet, získate všetky tieto výhody s prvými 24 mesiacmi bez poplatku.

Nasleduje VÚB Biznis účet Aktiv. Ten je určený pre skúsených podnikateľov, ktorí potrebujú viac funkcií. Tento účet za 13 € mesačne zahŕňa 100 elektronických transakcií, SMS správy o transakciách, poistenie platieb, elektronický výpis a debetnú kartu Visa. Okrem toho ponúka aj sporiaci účet s výhodnou úrokovou sadzbou. Rovnako aj tento účet môžete mať bez poplatku počas prvých 24 mesiacov.

Trojicu uzatvára VÚB Biznis účet Premium, ktorý je svojou ponukou určený pre náročných podnikateľov, ktorí potrebujú rozšírené služby a individuálny prístup. Tento účet je navrhnutý pre tých, ktorí majú špecifické požiadavky na správu podnikateľských financií. Na neho sa výhodná ponuka 24 mesiacov bez poplatku nevzťahuje.

Výhody mať osobný a podnikateľský účet v jednej banke

Jednou z výhod tejto ponuky je, že prevody medzi osobným a podnikateľským účtom v jednej banke nebudú podliehať transakčnej dani. Tento benefit môže podnikateľom ušetriť peniaze a zjednodušiť administratívu, keďže zníži potrebu zriaďovať viacero účtov v rôznych bankách. VÚB banka tak reaguje na potreby svojich klientov a ponúka im jednoduchšie a cenovo výhodné riešenia v čase, keď legislatívne zmeny spôsobujú podnikateľom nové výzvy.

Podmienky na získanie benefitu

Aby podnikateľ získal výhodu z tejto ponuky, musí si zriadiť nový VÚB Biznis účet a jeho ročný obrat nesmie presiahnuť 1 milión eur. Okrem toho musí byť klientom, ktorý v rámci svojej činnosti neposkytuje platobné služby. VÚB banka tak zabezpečuje, že tento benefit je určený pre menších podnikateľov a živnostníkov, ktorí potrebujú jednoducho a efektívne spravovať svoje podnikateľské financie.

Ponuka platí do 30. apríla 2025 a VÚB banka si vyhradzuje právo upraviť podmienky alebo odvolať ponuku kedykoľvek počas jej trvania. Týmto krokom VÚB banka nielenže reaguje na zmeny v legislatíve, ale zároveň poskytuje podnikateľom flexibilné a výhodné riešenia, ktoré im uľahčia prechod na nový systém zdanenia a pomôžu im znížiť náklady.

Ďalšie banky s výhodami pre podnikateľov

VÚB banka však nie je jediná, ktorá sa rozhodla reagovať na zavedenie novej transakčnej dane. S výhodnou ponukou prišla aj Slovenská sporiteľňa. Tá ponúka podnikateľský účet bez poplatku navždy, ako aj osobný účet zadarmo na tri roky a odmenu za platby kartou.

Nezaostáva ani UniCredit Bank, ktorá taktiež prišla s vlastnou ponukou pre podnikateľov. Klienti, ktorí si do 31. marca 2025 založia účet Business start alebo Business open, môžu získať odmenu až do výšky 168 eur. A informovali sme vás už aj o výhodnej ponuke Tatra banky. Tá ponúka bezpoplatkové vedenie účtu počas prvého roka a ďalšie benefity, ako lízing auta alebo úver bez poplatkov. Mladí podnikatelia do 26 rokov môžu využívať účet úplne bez poplatku, k tomu neobmedzené transakcie a zľavy u partnerov.