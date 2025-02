Veľká slovenská banka ponúka účet zadarmo aj odmeny za platby. Pozrite sa, či spĺňate podmienky

S účinnosťou od apríla 2025 nadobudne platnosť nový zákon o dani z finančných transakcií, ktorý zavádza daň z debetných transakcií pre fyzické osoby – podnikateľov aj právnické osoby. Tento krok prinesie podnikateľom nové povinnosti, medzi ktoré patrí aj nutnosť zriadenia samostatného podnikateľského účtu.

Tatra banka reaguje na tieto zmeny a ponúka podnikateľom výhodné možnosti, ako využiť nové legislatívne opatrenia a získať atraktívne výhody. Podnikateľom ponúka zriadenie živnostenského účtu, ktorý je počas prvého roka bez poplatkov.

Tento účet je ideálnym riešením pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí patria pod nové legislatívne zmeny a zároveň hľadajú flexibilné bankové služby pre svoje každodenné fungovanie. Okrem bezpoplatkového vedenia účtu počas prvého roka majú podnikatelia k dispozícii aj ďalšie výhody, ako lízing auta do 35 000 eur alebo úver až do 2 000 eur bez poplatkov za poskytnutie.

Takto benefity získate

Na založenie podnikateľského účtu v Tatra banke potrebujete len doklad preukazujúci vaše podnikanie. Ním môže byť buď živnostenský list, výpis zo živnostenského registra, alebo rovnopis ohlásenia živnosti. Banka k účtu ponúka taktiež mnohé benefity. Patrí medzi ne napríklad spracovanie daňového priznania už za jedno euro, spracovanie faktúr na pol roka zadarmo, či neobmedzené vklady a výbery.

Výhody pre podnikateľov do 26 rokov

Mladí podnikatelia do 26 rokov môžu využívať živnostenský účet úplne bez poplatku za vedenie, a to bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Tatra banka sa zároveň zaväzuje k neobmedzenému počtu automatizovaných transakcií a výberov z bankomatov na Slovensku aj v zahraničí. Tento účet ponúka aj ďalšie benefity, ako zľavy u odborných partnerov a možnosť platby v mene CZK cez Internet banking TB.

Verejný prísľub Tatra banky

Tatra banka sa tiež zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie prostredníctvom verejného prísľubu, ktorý bude trvať od 15. januára do 30. apríla 2025. Pre všetkých podnikateľov, ktorí splnia podmienky verejného prísľubu, banka ponúka bezplatné vedenie účtu po dobu 36 mesiacov a taktiež mesačnú odmenu vo výške zaplatenej dane z finančných transakcií, a to až do maximálnej sumy 5 000 eur mesačne.

Toto zvýhodnenie platí pre podnikateľov, ktorí majú obrat do 5 miliónov eur ročne a zriadia si účet s balíkom služieb Živnostenský účet TB počas trvania verejného prísľubu. Ako banka dodáva, zúčtovanie transakčnej dane prebehne denne a na vašom účte ho uvidíte ako mínusový pohyb.

Podnikatelia, ktorí splnia podmienky, získajú všetky uvedené výhody automaticky po ich splnení. Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu podmienok verejného prísľubu alebo jeho zrušenie, pričom všetky zmeny budú zverejnené na jej webovej stránke.

Ďalšie banky s výhodami pre podnikateľov

Tatra banka však nie je jediná, ktorá sa rozhodla reagovať na zavedenie novej transakčnej dane. S výhodnou ponukou prišla aj Slovenská sporiteľňa. Tá ponúka podnikateľský účet bez poplatku navždy, ako aj osobný účet zadarmo na tri roky a odmenu za platby kartou.

Nezaostáva ani UniCredit Bank, ktorá taktiež prišla s vlastnou ponukou pre podnikateľov. Klienti, ktorí si do 31. marca 2025 založia účet Business start alebo Business open, môžu získať odmenu až do výšky 168 eur.