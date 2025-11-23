Boháč stavil 947 miliónov eur proti umelej inteligencii: Jeho prorocká predpoveď o kríze z roku 2007 vyšla

Foto: Profimedia / ilustračné, Pexels

Michaela Olexová
„Niekedy vidíme bubliny. Niekedy sa s tým dá niečo robiť. A niekedy je jediným víťazným krokom nehrať.“

Slovo „bublina“ sa v súvislosti s ekonomikou dá striktne použiť až v momente, keď už došlo k jej „prasknutiu“. Niektorí investori však začínajú hovoriť o „AI bubline“ už dnes, pričom ich obavy zosobňuje aj známy investor Michael Burry.

Životný príbeh úspešného obchodníka si môžete pamätať napríklad z filmu The Big Short (2015), kde ho stvárnil Christian Bale. Práve on včas predpovedal kolaps amerického trhu s hypotékami. Finančná kríza, ktorá sa odohrala medzi rokmi 2007 a 2010, vtedy prerástla až do svetovej finančnej krízy.

Za prorockú predpoveď zarobil Burry 100 miliónov dolárov pre seba a vyše 700 miliónov pre svojich investorov. Teraz sa ozýva opäť – a zameriava sa na vývoj v oblasti umelej inteligencie, informuje BBC.

Stávka vo výške miliardy

Burry mal staviť až 1,1 miliardy dolárov – podľa aktuálneho kurzu zhruba 947 miliónov eur – na pokles akcií spoločností Nvidia a Palantir.

Na sociálnej sieti X napísal: „Niekedy vidíme bubliny. Niekedy sa s tým dá niečo robiť. A niekedy je jediným víťazným krokom nehrať.“

Jeho firma odhalila, že nakúpila opcie, ktoré sa vyplatia v prípade poklesu cien akcií oboch spoločností – obidve úzko prepojené s boomom umelej inteligencie. Trhy pritom počas roka výrazne rástli: investori masívne investovali do firiem spätých s AI, ako sú Nvidia, Intel či AMD.

No opatrnosť sa postupne zvyšuje.

Foto: snímka z filmu The Big Short, MovieStillsDB

„Zdá sa, že únava z umelej inteligencie a súčasný rast ziskov nútia investorov spochybňovať udržateľnosť celého humbuku okolo AI,“ vysvetľuje finančný analytik Farhan Badami. Podľa neho majú investori pocit, že mimoriadne vysoké ocenenia niektorých firiem nedávajú zmysel a že práve nadšenie pre AI tieto nadhodnotené ceny poháňalo. Výdavky technologických firiem zameraných na AI sú podľa neho „naozaj vysoké“ a nie všetky ich dokážu ospravedlniť svojimi ziskami.

Podľa Forbesu, Burry prezradil, že trh je podľa neho odtrhnutý od fundamentálnych ukazovateľov a technológie, najmä v oblasti umelej inteligencie a cloudovej infraštruktúry, sú v stave bubliny. Poukázal na praktiky agresívneho účtovníctva a dodal, že to môže viesť k veľkým stratám pre investorov. Súčasne zrušil registráciu fondu Scion Asset Management, čím dal podľa Forbes najavo, že už „nechce byť súčasťou trhu, ktorý vníma ako nerealisticky prehnaný“.

Ako dodáva CNN, Burry sa verejne vyjadruje k trhu pravidelne a patrí ku skeptikom, ale nie vždy má pravdu. Investor v januári 2023 neslávne uverejnil na X príspevok: „Predať.“ O dva mesiace neskôr dodal: „Keď som povedal ‘predať’, tak som sa mýlil.“

