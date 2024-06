Manželia iba náhodou našli desivú 100-ročnú šachtu pod svojím domom: Šokovalo ich, aký „poklad“ ukrýva

Ak bývate v paneláku, takéhoto scenára sa obávať vôbec nemusíte. No ak žijete v dome s dlhšou históriou, možno ste už premýšľali nad tým, čo v ňom robili bývalí obyvatelia. Prípadne ste možno už aj objavili niečo, čo tam po sebe zanechali. No to, čo našli pod svojím domov títo manželia z amerického Michiganu, by niekomu mohlo nahnať poriadny strach.

Hayley s manželom Trevorom Gilmartinom našli vo svojom dome pri zbavovaní sa starej vírivky niečo skutočne nezvyčajné — tunel, ktorý vedie to skrytej miestnosti, o ktorej nemali ani poňatia, upozornil portál UNILAD.

Šachta plná vody

Svoj objav zdokumentovali na TikToku vo dvoch videách. To prvé sa stalo obrovským virálom a videlo ho cez 23 miliónov ľudí, počet pozretí toho druhého sa blíži k miliónu.

Manželia v nich približujú, že do domu sa nasťahovali pred 4 rokmi a pod starou vírivkou, v hĺbke 6 metrov, našli tajnú šachtu. Trevorova zvedavosť mu nedala a rozhodol sa ju bližšie preskúmať.

Zostúpil dnu a zistil, že je plná voda. Manželia vypátrali, že nejde len o hocijakú zabudnutú miestnosť, ale stále do nej prúdi voda z miestneho jazera. Trevor zašiel ešte ďalej a rozhodol sa zistiť, ako vyzerá táto šachta z druhej strany. Aby sa mu to podarilo, musel sa do jazera potopiť. A skutočne sa mu podarilo dopátrať k druhému koncu tohto tunela.

#mystery #hiddenroom #jacuzzi #part2 #creepy ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs – Skittlegirl Sound @hayleyg099 Update! Part2!! Since everyone knows our house, we thought we would share what we do know! This is not a septic and not a basement. This room is still getting water from Lake Huron/the river, that it is connected to.( thus why its impossible to pump the water out) We tore out the jaccuzi because it was broke and way too much to fix since it was from the 70s. Nothing drains into this room from our house. We do know that our house was a pumping station back in the day. We haven’t tore down the wooden wall, but that is next! The last part of the video is of the pipe in the lake that is connecting to the room under our house which is supplying it fresh water. We definetly will keep updating and hope to find out more and seal it off, if possible! For those who dont know how big the Great Lakes are… they are huge, surrounding all of MI, and are fresh water. The room water temp is about 52degrees which is a couple degrees warmer than Lake Huron. @TrevorHayley G #update

Záhadných tunelov je viac

Manželia zistili, že ich dom nie je jediný na okolí, ktorý takýto záhadný „poklad“ ukrýva. Aký bol účel týchto tunelov, zostáva záhadou.

No Hayley sa dopočula o teórii, podľa ktorej sa mohli používať v čase prohibície na pašovanie alkoholu z Kanady, teda pred približne stovkou rokov. Sama ju však nazvala „šialenou“, čo je však na tom pravdy, zostáva otázne.

No majú šťastie, že voda, ktorá prúdi do šachty, ich život v dome nijako neovplyvňuje.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.