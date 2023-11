4 psychologické triky, vďaka ktorým ľahšie nadviažete emocionálne spojenie

Kým nadväzovanie kontaktov s inými môže byť pre niekoho jednoduché a úplne prirodzené, iní sa s tým môžu potrápiť viac, než by si priali. Pochopiteľne, chcú urobiť ten najlepší dojem a od prvého momentu si získať záujem druhej osoby, no už samotné premýšľanie o tom, ako ich bude vnímať, im na sebavedomí príliš nepridáva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak si chcete s niekým vybudovať hlbšie emocionálne spojenie, je dôležité zamerať sa na nájdenie správneho spôsobu, akým sa budete deliť o svoje pocity. Portál Your Tango popisuje 4 inteligentné triky, ktoré sú založené na psychologických zisteniach, a mohli by vám pomôcť ľahšie vytvoriť emocionálne prepojenie.

1. Nadviažte kvalitný očný kontakt

Silu očného kontaktu by ste nemali nikdy podceňovať. Leila Lowndes, autorka úspešnej publikácie Ako sa okamžite spojiť s kýmkoľvek: 96 úplne nových malých trikov pre veľký úspech vo vzťahoch, tvrdí, že očný kontakt je prejavom úprimnosti, rešpektu, záujmu, inteligencie a dôvery.

Ako však dosiahnuť kvalitný očný kontakt? Dôležitá je dĺžka. Ak sa chcete s niekým skutočne spojiť, je potrebné, aby ste sa na neho pozerali dostatočne dlho. Nestačia len krátke pohľady a časté uhýbanie očami. Ak si neviete reálne predstaviť, ako na udržanie nepretržitého očného kontaktu, vyskúšajte sa u druhej osoby zamerať napríklad na farebný odtieň jej očí, sústrediť sa na ich tvar a asymetriu, či spočítať, koľkokrát žmurkla.

2. Naznačte dotyk

Nie, nejde o flirtovanie, kedy by ste sa toho druhého reálne dotkli ramena alebo paže. V tomto prípade len natiahnite ruku, akoby ste sa ho chceli dotknúť, ale zastavte ju skôr, než sa tak stane.

Tento psychologický trik funguje vo vzťahu k obom pohlaviam. Kým u mužov dokáže naštartovať ich záujem a fantáziu, ženy môžu oceniť akúsi náklonnosť, pri ktorej však nemôžu na vás vyrukovať s obvinením, že ste to prehnali.

3. Prejavte nadšenie

Možno zvyknete premýšľať nad tým, ako dať druhému najavo záujem bez toho, aby ste na neho pôsobili príliš horlivo či premotivovane. Je to častá dilema, ku ktorej riešeniu môže tiež prispieť jednoduchý psychologický trik.

Vytvorte druhej osobe priestor, nechajte ju hovoriť ako prvú a následne sa vyrovnajte jej úrovni nadšenia. Takto nebudete pôsobiť zúfalo, ale prejavíte svoj záujem. Táto stratégia veľmi dobre funguje na prvom rande, alebo v prípadoch, kedy vás niekto predstaví niekomu inému.

4. Sústreďte sa na posledný dojem

To, akým spôsobom sa rozlúčite, môže byť ešte dôležitejšie, než to, ako sa privítate. Štúdie ukázali, že pokiaľ sa ľudia začnú zamýšľať nad poslednou udalosťou, vo väčšine prípadov si pamätajú, ako sa cítili na jej konci. A to aj napriek tomu, že môže ísť o výrazne odlišné pocity, než počas jej priebehu.

Na to, aby ste urobili ten najlepší posledný dojem, nestačí len obyčajný pozdrav. Doplňte ho o meno konkrétnej osoby a vytvorte rozvitú vetu. Buďte adresní, srdeční, priateľskí, a pri rozprávaní si zachovajte aspoň takú úroveň nadšenia a energie, s akou ste sa s danou osobou zvítali.