Ste stále single? Výskum ukazuje, že za tým môže byť táto jedna vec

To, že ste stále single, nemusí znamenať, že sa vám nedarí stretnúť tých správnych ľudí. Podľa psychológov za tým môže byť skutočnosť, že len málokoho dokážete považovať za ideálneho a vhodného, pretože sa príliš zameriavate na seba.

Ako uvádza portál Your Tango, americká psychologička Jean Twenge tvrdí, že miléniáli, t. j. kategória ľudí, ktorí sa narodili v rokoch 1982 – 1999, sú omnoho viac sebestační a sebavedomí, ako ktorákoľvek iná generácia. Prechovávať voči sebe príliš veľa sebaúcty však nie je vždy najlepšie. Potvrdil to aj výskum, ktorý prisudzuje single status príliš vysokému sebavedomiu.

Spoliehajú sa sami na seba

Ukázalo sa, že pre miléniálov je ťažšie byť vo vzťahoch, pretože boli vedení k tomu, aby sa viac spoliehali sami na seba. Majú teda omnoho viac individuálnych zručností a schopnosť žiť len s vlastnými myšlienkami považujú za svoju výnimočnú vlastnosť. Nejde však len o status byť sám, ale do veľkej miery to súvisí práve s vyššou úrovňou sebavedomia.

Táto generácia sa totiž vždy učila, že sebaláska a prijatie sú najdôležitejšou súčasťou ich života. V preklade to znamená, vždy dávať seba na prvé miesto, nebrať do úvahy, kto si čo myslí, a hľadať naplnenie len v tom, čo ich robí šťastnými.

To, že sú spokojní sami so sebou, je obdivuhodné, ako to však už väčšinou býva, tento postoj si so sebou nesie aj svoju temnú stránku. Ak títo ľudia nenájdu dostatočný dôvod na to, aby brali ohľad na potreby, priania a obavy druhých, jednoducho to robiť nebudú. A práve táto prílišná sebaistota a sebaláska, ktoré prekročili hranicu nevyhnutnosti, im bráni v zoznamovaní a randení.

Chýbajú vzťahové zručnosti

Twenge zdôrazňuje, že sebaúcta nie je všeobecnou odpoveďou na to, ako byť šťastný, úspešný a naplnený. To, že sa ľudia naučili individuálnym zručnostiam, a nie aj vzťahovým zručnostiam, môže mať neskôr za následok pocity úzkosti, stresu, depresie či osamelosti. Bez nich je totiž nadviazanie spojenia, blízkosti a intimity skôr utrpenie, ako potešenie.

V žiadnom prípade však nie je potrebné hádzať flintu do žita. Vždy sa dajú tieto zručnosti naučiť, precvičovať a zdokonaliť. Pár zaujímavých tipov ponúka portál Psychology Today.

Snažte sa skĺbiť svoju rozdielnosť so zvedavosťou – neodstrkujte ostatných kvôli tomu, že sú rozdielni. Zoznamovanie a budovanie vzťahov je o tom, dozvedieť sa o druhých viac, bez ohľadu na to, či sú rovnakí alebo rozdielni. Namiesto toho, aby ste to brali osobne, precvičujte si zvedavosť a klaďte otázky, pýtajte sa na názory.

Buďte flexibilní – môžete si vybrať, či urobíte to, čo je najlepšie pre váš vzťah, pre niekoho iného alebo pre vás. Zvyčajne neexistuje úplne jasné správne rozhodnutie. Zvážte svoje možnosti, neunáhlite sa, zhlboka sa nadýchnite, upokojte sa a počkajte, pokým nebudete pripravení uskutočniť rozhodnutie. V tomto prípade bude voľba uskutočnená ohľaduplne, a nie spôsobom, že ste sa naučili dávať seba na prvé miesto bez ohľadu na pocity ostatných.

Precvičujte súcit – miléniáli boli naučení nestarať sa o to, čo si myslia ostatní, pokiaľ sú sami šťastní. Neriešia, keď ich niekto kritizuje alebo súdi. Pokúste sa zmeniť svoje nastavenie, že máte pravdu, na túžbu starať sa o druhú osobu, podporovať ju a lepšie ju spoznať. Aj keď nesúhlasíte s jej názormi, uvedomte si, že si zaslúži byť vypočutá. Nikdy nemusíte meniť to, čomu veríte, pokiaľ to tak necítite.