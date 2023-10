Do ktorých dverí sa bojíte vstúpiť? Tento psychologický TEST prezradí veľa o vašej osobnosti

Každý z nás má s najväčšou pravdepodobnosťou z niečoho strach. Kým niektoré obavy možno vnímať ako racionálne, iné môžu v našom živote vytvárať skôr veľké, a často zbytočné bariéry, ktoré nám bránia napredovať alebo cítiť sa lepšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Jaskyňa, do ktorej sa bojíš vstúpiť, ukrýva poklad, ktorý hľadáš.“ To sú slová amerického mytológa a spisovateľa Josepha Campbella, ktorý vo svojej práci podnecoval ľudí k tomu, aby nasledovali svoje šťastie a dali priestor svojim vášňam.

Nasledujúci psychologický test, ktorý publikoval portál Simple Capacity, napovie niečo o vašich skrytých obavách či pozitívnych vlastnostiach. Postavte sa svojmu strachu a vyberte si jedny dvere z obrázka, ktoré vás najviac desia.

1. Opustený dom

Nikdy nerobíte ľahkomyseľné rozhodnutia, ale vždy sa snažíte každú situáciu dôkladne zanalyzovať a uistiť sa, že ste zvážili všetky dostupné možnosti. Vaše hodnoty a základné etické princípy sú pre vás prvoradé, a od ostatných očakávate rovnaký prístup.

Tapety na stene sú symbolom toho, že patríte medzi uzavretých ľudí, ktorí sa neotvoria len tak hocikomu. Svetlo je však znamením, že tieto bariéry ste ochotný odstrániť vo vzťahu k blízkym ľuďom. Vo svojom živote hľadáte emocionálne uspokojenie, no zároveň spojenie, ktoré je založené nielen na emóciách, ale aj intelekte.

2. Schodisko

Milujete život a ste slobodná duša. Ovláda vás strach z neznámeho a smrti. Túžite byť zdravý, preto si dávate pozor na svoj životný štýl vrátane zdravej výživy a pravidelného pohybu. Aj keď máte tendenciu o väčšine vecí príliš premýšľať, je to preto, že vás zaujíma, ako všetko vo vašom živote dopadne.

3. Jaskyňa

Ľadová jaskyňa je volaním po emocionálnom teple, po ktorom v hĺbke duše túžite. Cítite potrebu byť milovaný. Na druhej strane sa však obávate zranenia a sklamania, preto radšej dávate prednosť samote. Znamená to, že sa poznáte najlepšie a viete, čo vás robí skutočne šťastným.

4. Drevená chatrč

To, že táto chata je v dezolátnom stave, znamená, že sa bojíte chudoby. Aj keď možno nevedomky, ale vo svojom živote prikladáte materiálnemu bohatstvu väčšiu hodnotu, než je zdravé. Popritom však zabúdate na to, že láska a šťastie sa za peniaze kúpiť nedajú. Vaša spriaznená duša vás bude milovať pre to, kým ste, a nie pre množstvo nahromadených statkov.

Za každých okolností sa snažíte byť lojálny a čestný, občas však máte pochybnosti o tom, či to druhí dokážu skutočne oceniť.

5. Tunel

Ste inteligentný človek, ale príliš vás ovládajú pocity a emócie, z ktorých väčšinu nie ste schopný správne spracovať. V tomto smere si musíte urobiť jasno a pochopiť, aké sú vaše skutočné emócie.

Máte tendenciu príliš sa sústrediť na svoje problémy, čo vás vyčerpáva, preto je najvyšší čas začať hľadať riešenia. Snažte sa byť vo svojom živote predovšetkým spokojný so sebou a nájsť chýbajúcu dôveru. Nezabúdajte, že na konci tunela a za temnotou sa vždy ukrýva svetielko.

6. Dvere s reťazami

Modrá farba je v tomto prípade dosť výrazná, nakoľko symbolizuje farbu oblohy. Charakterizuje vás stabilita, trvá práca a sústredenosť. Vo svojom živote si stanovujete vysoké ciele, ktoré sa snažíte dosiahnuť. V hlave to máte dostatočne usporiadané na to, aby ste pochopili fungovanie života a okolitého sveta. Popri práci však nezabúdajte na to, aby ste si vyčlenili nejaký čas aj pre seba.