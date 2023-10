9 zaujímavých psychologických faktov o priateľstve, ktoré by ste mali poznať

Ak máte vo svojom živote niekoho, kto je tu pre vás, nech sa deje čokoľvek, mali by ste sa ho držať. Nájsť skutočného priateľa, ktorý vás bude mať bezpodmienečne rád a vaše šťastie bude pre neho na prvom mieste, je veľmi vzácne.

Portál Psychological Facts vybral tie najzaujímavejšie psychologické fakty o priateľstve, ktoré vám pomôžu lepšie rozpoznať, kto sú vaši skutoční priatelia.

#Priateľstvo vás robí produktívnejšími

Mať vo svojom živote skutočného priateľa, ktorý je tu pre vás v dobrých aj v zlých časoch a hovorí vám vždy pravdu, vás robí produktívnejšími v každodennom živote. Štúdie ukázali, že v tomto prípade dokážete byť až sedemkrát produktívnejší, a to tak v domácom prostredí, ako aj na pracovisku.

#Priateľstvo robí manželstvo úspešným

Psychológovia tvrdia, že pokiaľ sú manželia dobrými priateľmi, je päťkrát pravdepodobnejšie, že ich manželstvo bude šťastné a vydarené, v porovnaní s tým, ktoré je primárne založené na intimite. Štúdie ukázali, že medzi ľuďmi, ktorí boli priateľmi ešte pred uzavretím manželstva, existovalo pevnejšie puto, ktoré viedlo k dlhotrvajúcemu manželstvu.

#Priateľstvo urýchľuje zotavenie

Štúdie ukázali, že čas strávený s priateľom, pokiaľ ste chorí alebo deprimovaní, pomáha urýchliť vaše zotavenie.

#Skutočné priateľstvo dokážu rozpoznať aj bábätká

Je to tak. Už vo veku 9 mesiacov dokáže dieťa rozpoznať skutočné priateľstvo, a to aj medzi úplne cudzími ľuďmi, ktorých vidí prvýkrát. Vedecké poznatky ukazujú, že bábätká dokážu veľmi dobre prečítať výrazy tváre a okamžite rozoznať falošný úsmev od toho úprimného. Ak teda niekto v ich okolí prejavuje k druhému úprimnú náklonnosť, môžu to vycítiť.

#Nie každý je váš skutočný priateľ

Nie každý, s kým sa priatelíte, musí voči vám cítiť to isté. Štúdie ukázali, že len polovica vašich priateľov zdieľa vo vzťahu k vám rovnaké pocity. To, že o niekom pochybujete, nebude náhoda. Preto načúvajte svojmu srdcu, mysli a nechajte prehovoriť svoj šiesty zmysel.

#Kvalita nad kvantitu

Kým rôznych známostí a príležitostných priateľov môžete mať pokojne viac, pokiaľ ide o skutočné priateľstvá, sú veľmi zriedkavé a do vášho života vstúpia s najväčšou pravdepodobnosťou len dva až trikrát.

#Skutočné priateľstvo robí prácu príjemnejšou

Ak máte to šťastie, že ste si medzi kolegami na pracovisku našli aj skutočného priateľa, práca vás bude baviť až o 8 % viac. Štúdie ukázali, ľudia ostávajú v určitých zamestnaniach dlhšie nie kvôli práci samotnej, ale priateľom, ktorých si tam našli.

#Päť dôležitých vlastností skutočného priateľstva

Štúdie poukazujú na 5 dôležitých vlastností, ktoré musí mať každé priateľstvo, aby pretrvalo. Bez nich totiž nemá šancu vydržať. Musí byť založené na úprimnom záujme, dobrovoľnosti, vzájomnosti, rovnakom základe a osobnej povahe.

#Skutočné priateľstvo sľubuje dlhší život

Ak máte vo svojom živote skutočných priateľov, štúdie ukazujú, že budete žiť o 22 % dlhšie, ako tí, ktorí ich nemajú. Ľudia, ktorí boli v zariadeniach paliatívnej starostlivosti pravidelne navštevovaní priateľmi, sa dožívali vyššieho veku. Psychológovia tiež tvrdia, že ak priateľstvo trvá viac ako 7 rokov, bude trvať už celý život.