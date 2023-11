Spíte pri zapnutom svetle? Tu sú 4 dôvody, prečo by ste to robiť nemali

Máte radi pobyt v úplne tmavej miestnosti? Alebo to vo vás skôr vyvoláva strach a nepríjemné pocity? V každom môže tma evokovať niečo úplne iné. Nemusí to však byť len o smútku, depresii či pocitoch osamelosti. Dokáže ponúknuť vnútorný pokoj, byť pre niekoho priestorom pre vypnutie od okolitého sveta a možnosťou sústrediť sa na vlastné myšlienky, či vyriešenie prípadných životných problémov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pobyt v tme však nie je spájaný len s touto emocionálnou stránkou, ale, podľa portálu The Minds Journal, má aj viacero zdravotných benefitov. Mnohé z nich súvisia s kvalitnejším spánkom, ktorý je kľúčovou súčasťou nášho fyzického a duševného zdravia. Ak patríte medzi tých, ktorí radi zaspávajú a spia pri zapnutom svetle, tu sú 4 hlavné dôvody, pre ktoré by ste to mali prehodnotiť.

1. Tma reguluje cyklus spánok/bdenie

Tma hrá rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní našich cyklov spánku a bdenia, riadení cirkadiánneho rytmu (biologických hodín) a zlepšenia kvality spánku. Ak sa vystavujete svetlu dlhší čas, napríklad sa nachádzate v dobre osvetlenej miestnosti alebo sa v noci vystavujete modrému svetlu z obrazovky, toto umelé svetlo bráni biologickým hodinám vášho tela rozpoznať skutočný čas. To následne ovplyvní množstvo a kvalitu spánku. Ak teda trávite pred spaním príliš veľa času pozeraním na obrazovku, môže to narušiť váš cyklus spánok/bdenie a sťažiť vám zaspávanie.

Faktom je, že tma prospieva rovnako spánku, ako aj zdraviu. Pomáha udržať pod kontrolou naše biologické hodiny a zachovať ich pravidelnosť. Táto skutočnosť prispieva k lepšiemu spánku či k nálade, udržiava telesnú teplotu, zlepšuje chuť do jedla a dodáva potrebnú energiu na celodenné fungovanie. Ak sa vaše biologické hodiny dostanú do disharmónie, stávate sa náchylnejšími voči rôznym chorobám, či už depresii, hypertenzii, astme a cukrovke 2. typu.

2. Tma zvyšuje hladinu melatonínu

Spánkový hormón melatonín sa uvoľňuje v mozgu ako reakcia na to, že sa nachádzame v tme. Preto, pokiaľ sa vystavujeme svetlu aj v noci, jeho produkcia je blokovaná, čo môže automaticky negatívne vplývať na náš spánok. Zároveň ide o hormón, ktorý je kľúčový aj pre správne fungovanie ďalších oblastí ľudského tela, preto by sa tento návyk z dlhodobejšieho hľadiska mohol negatívne odraziť aj na našom zdraví. Pobyt v tme totiž pomáha telu tiež bojovať proti rakovinovým bunkám a ich šíreniu.

3. Tma zlepšuje spánok

Pobyt v tmavej miestnosti vám pomôže dosiahnuť kvalitnejší spánok a nerušene sa dostať cez jeho rôzne fázy. Ľudský mozog je mimoriadne citlivý na svetlo, preto odborníci tvrdia, že spánok v tme, bez prítomnosti akéhokoľvek umelého svetla, vám prispeje k lepšiemu a dlhšiemu odpočinku.

S lepšou kvalitou spánku súvisí aj lepšia regulácia hmotnosti a krvného tlaku. Nočný spánok v tmavej miestnosti dodáva viac energie či sviežosti, zlepšuje pamäť a koncentráciu, zlepšuje náladu a vytvára chuť na viac fyzickej aktivity počas dňa.

4. Tma reguluje pocit hladu

Keď zotrváme v tme a spíme, telo pomáha kontrolovať našu chuť do jedla zvýšením hladiny leptínu, teda „hormónu sýtosti“. Práve v noci sa uvoľňuje vysoká hladina tohto hormónu, čo malo v minulosti aj evolučný význam. Lov alebo hľadanie potravy v nočnej tme bolo považované za hrozbu pre prežitie a zdravie, a práve zvýšenie hladiny leptínu má za následok zníženie pocitu hladu a bráni tomu, aby sme sa v noci vystavili nebezpečenstvu kvôli potrave.

Ak ste v noci vystavení umelému svetlu, ponocujete, alebo máte narušený spánkový cyklus, uprostred noci vás môže prepadnúť hlad, čo vedie k zbytočnému priberaniu na váhe, k cukrovke, či v krajnom prípade až k obezite.