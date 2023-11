Tento virálny TEST z TikToku prezradí, či sa rozhodujete hlavou alebo srdcom

Je pochopiteľné, že každý sa rozhoduje inak. Kým niektorí sa priklonia skôr k logike, iní sa nechajú viac ovplyvniť tým, ako to v danom momente cítia. Do ktorej skupiny patríte vy?

Článok pokračuje pod videom ↓

Portál Your Tango upozornil na osobnostný test, ktorý zverejnila žena menom Mia Yulin na sociálnej sieti TikTok. To, čo na obrázku uvidíte ako prvé, prezradí, či sa pri rozhodovaní nechávate ovplyvniť viac hlavou alebo srdcom.

Ak ste ako prvé uvideli tvár muža a ženy

Pri rozhodovaní sa riadite logickým úsudkom a faktmi. Máte láskavú a priateľskú povahu, ste zástancom prísneho dodržiavania základných hodnôt a morálky. Je len málo pravdepodobné, že by ste sa pri rozhodovaní nechali strhnúť emóciami. Nerobíte urýchlené rozhodnutia, veci si vždy vopred dôkladne premyslíte. Akokoľvek by bolo uvažovanie nad každým aspektom únavné, považujete to za nevyhnutné a správne.

Ak ste ako prvé uvideli nahryznuté jablko

Charakterizuje vás emocionálna citlivosť, ktorú si však netreba zamieňať s nestabilitou či so sklonom k výbušnosti. Znamená to, že ste vnímaví k sociálnym podnetom a dokážete interpretovať emócie druhých ľudí. S ohľadom na okolnosti si viete premyslieť, čo povedať a aké kroky je potrebné podniknúť. Byť stredobodom pozornosti však nie je pre vás, držíte sa skôr v úzadí. To však môže v rámci rozhovorov viesť k tomu, že budete mať pocit menejcennosti a prehliadania zo strany okolia.

To, či je vhodnejšie patriť do prvého alebo druhého spektra, by mohlo byť predmetom diskusie. Pri prijímaní dôležitých životných rozhodnutí by mohla byť ideálna rovnováha medzi faktmi, ktoré je potrebné zvážiť, a empatiou či súcitom, ktoré sú nevyhnutné, ak chcete, aby išlo o rozhodnutia prospešné nielen pre vás, ale zároveň aj pre ostatných.