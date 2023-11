Psychológovia odhalili 6 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri flirtovaní

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo ľudia vlastne flirtujú? Výskumy ukazujú, že flirtovanie patrí medzi univerzálne a základné aspekty ľudskej interakcie. Ak je ale v určitom ohľade považované za inštinktívne, prečo sa pri ňom dopúšťame chýb?

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak patríte medzi tých, ktorí sa pri flirtovaní necítia vo svojej koži, nebojte sa, určite v tom nie ste sami. Nejde o zručnosť, ktorej by sa ľudia vyslovene učili, preto je pochopiteľné, že sa dopúšťajú chýb. Podľa portálu Psych2Go, psychológovia upozorňujú na 6 najčastejších prešľapov, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri flirtovaní a ktoré vás môžu brzdiť v hľadaní lásky.

1. Hráte sa na príliš nedostupného

Podľa profesora psychológie Aarona Ben-Zeéva, je síce hranie sa na nedostupného bežnou flirtovacou taktikou, no v skutočnosti môže vašej šanci prežiť romantickú lásku skôr ublížiť, než prospieť. Predstieraním, že o niekoho nemáte záujem, vzniká pocit neistoty, ktorý v začiatkoch vzťahu môže viesť ku klamaniu či k emocionálnej manipulácii. Navyše, touto povrchnou taktikou môžete do svojho života prilákať nesprávnych ľudí.

2. Nikdy neurobíte prvý krok

Tejto chyby sa dopúšťajú prevažne ženy, ktoré sa veľakrát domnievajú, že jemné signály, ktoré druhej osobe vysielajú, sú dostačujúce. Nadviazanie intenzívneho očného kontaktu, úsmev, nenútené dotyky či lajkovanie príspevkov na sociálnych sieťach však dokážu vytvoriť veľký priestor pre nedorozumenia. Namiesto toho, aby ste na prvý krok len čakali, prevezmite kontrolu nad situáciou a choďte do toho sami.

3. Prejavujete svoju frustráciu

Ste frustrovaní z uplynulých dní a máte v pláne sa s tým druhej strane okamžite zdôveriť? Profesor James Wadley hovorí frustrácii na prvých stretnutiach či pri flirtovaní veľké nie. Hoci sa vám to môže javiť ako prirodzený a jednoduchý začiatok konverzácie, prejavovanie prílišnej negativity v takom skorom štádiu (potenciálneho) vzťahu môže byť pre mnohých ľudí výstrahou. Keď sa teda púšťate do flirtovania, budete mať väčší úspech, ak budete brať veci s ľahkosťou a prejavovať viac pozitivity.

4. Byť single vidíte ako problém

Nie je v poriadku hovoriť príliš veľa o tom, prečo ste single, a už vôbec nie opakovať, ako tento status nenávidíte. Psychologička Karin Anderson upozorňuje, že vízia slobodného života ako problému, vás môže vykresliť v zlom svetle. Môžete byť vnímaní ako príliš vyberaví a zúfalí, vytvoriť u druhej osoby názor, že je na vás, ako na partnerovi niečo nežiaduce, a že bez iných ľudí nedokážete vnímať vlastnú sebahodnotu.

5. Príliš si idealizujete svoj vysnívaný partnerský typ

Vzťahová psychologička Amie Gordon tvrdí, že je potrebné si dať pozor na vysoké očakávania od potenciálnych partnerov. Na jednej strane vás to síce môže motivovať v posilnení odhodlania, na strane druhej vás nerealisticky vysoké štandardy môžu pripraviť o skvelého človeka vo vašom živote. Prílišné idealizovanie napokon vedie aj k nespokojnosti vo vzťahu, pokiaľ partner nedokáže naplniť vaše predstavy o dokonalosti, ktoré ste si o ňom vytvorili.

6. Skrývate to, čo naozaj cítite

Možno vám príde priam desivé priznať sa niekomu so svojimi skutočnými pocitmi. Potom však musíte rátať s tým, že to, že si okolo seba vybudujete nepreniknuteľnú bariéru, ho môže odradiť od toho, aby vás ďalej a lepšie spoznával. Skrývanie vašich emócií bráni jasnej komunikácii s ľuďmi vo vašom živote. A to môže mať už v začiatkoch vzťahu priam devastačné účinky.