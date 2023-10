Tip od spánkového odborníka: Toto je čas, ktorý je najvhodnejší na zdriemnutie

Nedostatok spánku má zásadný vplyv na našu duševnú pohodu, ktorá ide ruka v ruke s výkonnosťou. Aj keď každý potrebuje rôznu dĺžku spánku, odborníci sa poväčšine zhodujú približne na ôsmich hodinách.

Nick Littlehales, považovaný za vôbec prvého spánkového kouča na svete, však pokladá aj zdriemnutie a vypnutie mysle počas dňa za veľmi dôležité. Dokáže totiž nielen zlepšiť náladu, pamäť či kreativitu, ale aj prispieť k posilneniu imunitného systému, zníženiu rizika rakoviny, Alzheimerovej choroby, srdcových chorôb a depresie.

Kedy je ideálny čas?

Ako uvádza portál The Sun, Nick zdôrazňuje, že by ste ľudí, ktorí si zdriemnu počas dňa, nemali odsudzovať a považovať za lenivých. Tvrdí, že k najväčšiemu úbytku energie dochádza v čase medzi 13:00 – 15:00 a 17:00 – 19:00. Práve tieto časy, po obede a v skorý večer, sú podľa neho ideálne na zdriemnutie.

Ak teda cítite veľkú únavu, nepremáhajte sa, radšej sa na pár minút poddajte oddychu a úplnému vypnutiu. Či už si dovolíte oddychovať 10, 15 alebo 30 minút, môže vám to zachrániť deň, keďže sa vám zvýši úroveň bdelosti a produktivity. Neodporúča sa však presiahnuť pol hodinu, nakoľko by ste sa mohli cítiť malátne a kvalita vášho nočného spánku by bola ohrozená.

Zároveň, nemusí ísť ani o spánok so zatvorenými očami, najdôležitejšie totiž je dať vašej mysli príležitosť zotaviť sa. Tak môžete efektívne vypnúť aj v miestnosti plnej ľudí, prípadne počas obedňajšej prestávky siahnuť po slúchadlách a venovať pár minút meditácii.

Na mieste nezáleží

Základom je odpojiť sa aspoň na chvíľu od okolitého sveta. Či už to bude na ceste domov, pred odchodom z práce alebo aj doma, pokiaľ je bydlisko vašou kanceláriou. Vyjdite von do záhrady, poseďte si na lavičke, započúvajte sa do obľúbenej hudby, zmeňte na chvíľu stoličku, na ktorej sedíte, opustite pracovný priestor.