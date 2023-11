TEST: To, akým spôsobom zatínate päsť, prezradí veľa o vašej osobnosti

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akým spôsobom zatínate päsť? Pravdepodobne ste sa nad tým nijako zvlášť nepozastavili. Reč tela však neradno podceňovať. Podľa portálu Healthy Holistic Living, štýl, akým zatínate päsť, dokáže odhaliť vaše silné a slabé stránky, postoj k iným ľuďom či k práci, ale aj prezradiť pár zaujímavostí o vašej celkovej povahe.

Ako na to? Jednoducho zatnite päsť tak, ako je vám to prirodzené, a pozrite sa na obrázok nižšie. S ktorou ilustráciou sa najviac zhodujete?

#1 – Obľúbený perfekcionista

Ste výborným stratégom a improvizátorom, radi sa zaoberáte naraz viacerými cieľmi. Máte osobnosť mysliteľa, čo ukazuje aj spôsob, akým zatínate svoju päsť – palec pripravený stlačiť alebo trieť ukazovák počas toho, ako niečo plánujete.

Považujete sa za človeka s dobrým rozhľadom vo viacerých oblastiach. Či už ide o školu, prácu, rodinu alebo partnerské vzťahy, vaša intuícia vás len málokedy sklame. Ste kreatívny a vynaliezavý, vždy máte poruke konkrétny plán a veci premyslené aspoň dva kroky dopredu. Na druhej strane však dokážete čeliť aj nečakaným prekvapeniam, pretože úspech vám dokáže zabezpečiť rýchle myslenie.

V práci ste väčšinou individualistom a skúšate rôzne stratégie, až kým nenájdete takú, ktorá funguje podľa vašich predstáv. Zároveň ste aj empatik, ktorý nezabúda na svojich priateľov či rodinu, a pravidelne udržiava aktívne sociálne väzby.

Dávajte si však pozor na príliš veľké ambície a skákanie medzi rôznymi cieľmi. Nenaberte si na plecia viac, než dokážete reálne zvládnuť, a obmedzte uprednostňovanie potrieb iných pred vlastnými. Ak sa váš plán náhodou rozpadne, môžete byť netrpezlivý, podráždený alebo frustrovaný. Skúste sa niekedy zamerať len na jednu menšiu úlohu a nekontrolovať každý aspekt svojho života.

#2 – Rozumný odborník

V kruhu svojich priateľov ste vy ten aktívny. Palec pevne pritlačený k ostatným prstom symbolizuje akciu. Ste vytrvalý a sústredený, motivovaný, a zastávate funkciu prirodzeného vodcu. Ak je to potrebné, dokážete sa oddať tvrdej práci a len máločo vás zastaví pred dosiahnutím cieľov.

Ste mimoriadne úprimný a otvorený, až na pár výnimiek vám nezáleží na tom, čo si o vás myslia iní ľudia. Ste rodený optimista, ale nežijete v oblakoch a pripúšťate si realitu. Ste rýchly, no zároveň trpezlivý.

Ciele, ktoré si stanovíte, sa snažíte dosiahnuť čo najefektívnejšie. Spolupráca v tíme či jeho vedenie vám nerobí žiadny problém, no v spoločnosti nepotrebujete byť nevyhnutne stredobodom pozornosti. Väčšinou mávate odmietavý postoj k ľuďom, ktorí do vášho života neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu.

Neobľubujete výstup z komfortnej zóny a niekedy máte problém sa aspoň na okamih skutočne zastaviť. Kým cieľavedomosť z vás urobila odborníka v jednej alebo dvoch oblastiach života, vaša rovnováha medzi pracovným a súkromným životom si vyžaduje viac práce. Pri všetkej tej oddanosti k práci preto nezabúdajte aj na zábavu v spoločnosti iných.

#3 – Introspektívny intelektuál

Máte osobnosť logického mysliteľa, ktorý sa domnieva, že oplýva rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami. To, ako zatínate päsť, dokonale vystihuje vašu osobnosť – introvertná povaha, ktorú ostatní považujú za výnimočnú. Niekoľko prstov je potrebných, palec však nie.

Ste bystrý, orientujete sa na detaily, málokedy vyjdete z hádky ako porazený, no i napriek tomu ste otvorený kritike. Máte analytické myslenie, dávate priestor meditácii a sebazdokonaľovaniu. Zároveň ste výborným poslucháčom a radcom pre vašich priateľov a rodinu.

Chýbajú vám však ambície. Je pre vás náročné vytýčiť si jeden kariérny či životný cieľ. Často vás ovláda strach z odmietnutia, preto váhate, či druhým ukázať svoje skutočné „ja“. Pokúste sa to prekonať, a pokojne s názormi iných vyjadriť aj svoj nesúhlas. Kým niektorých ľudí to môže od vás odohnať, zároveň si môžete pritiahnuť do života skutočných priateľov.