Toto je 8 pravidiel prvého rande, vďaka ktorým budete úspešní

Na túto otázku, pravdepodobne, nedostanete od nikoho úplne jednoznačnú odpoveď. Zachovať si svoje pravé „ja“ a byť sám sebou by už malo byť akousi samozrejmosťou, ak o druhú osobu máte úprimný záujem.

Portál Your Tango zozbieral niekoľko pravidiel, ktoré by ste si na prvom rande mali osvojiť, ak chcete byť úspešní a vyvolať u toho druhého záujem opakovane sa stretnúť.

1. Nebuďte ticho, hovorte svoje myšlienky nahlas

Dostali ste pozvanie do indickej reštaurácie, ale tento druh kuchyne neobľubujete? Alebo vás chce druhá strana vziať do baru, ale vy ste abstinent? Buďte úprimní, a ozvite sa ešte predtým, než budete sedieť v podniku a čakať na objednávku. Rovnaké pravidlo platí aj pre vašu rozhodnosť. Ak dostanete otázku, čo budete jesť alebo piť, nikdy nehovorte: „Je mi to jedno, čo si dáš ty?“

2. Nemeškajte

Možno len mávnete rukou a poviete si, že ak má o vás záujem, určite chvíľu počká. Na prvom rande však urobíte lepší dojem, ak nebudete meškať. Preto si radšej vopred veľmi dobre premyslite, koľko času vám zaberie príprava, a podľa toho si svoj deň rozložte.

3. Neprežeňte to s alkoholom

Prvé rande nie je práve najideálnejší čas ukázať, ako na vás pôsobí alkohol. Môže vám vykĺznuť nadávka, môžete zažiť emocionálne zrútenie, a to, že vás neznáma osoba bude len s ťažkosťami vliecť domov, tiež nie je príliš veľká zábava. Na jednom, dvoch drinkoch nie je nič zlé, no musíte poznať svoje limity a vedieť, kedy máte dosť.

4. Odložte telefóny

Zachovajte si základnú slušnosť a zamerajte svoju energiu na rozprúdenie kvalitnej konverzácie. Kontrola sociálnych sietí môže naozaj počkať, nie je potrebné kontrolovať obrazovku telefónu každé dve minúty. Rovnako zabudnite na zverejňovanie čerstvých aktualít z vášho rande či robenie fotiek bez toho, aby o tom druhá strana vedela.

5. Klaďte otázky

Nikomu asi nie je príjemné trápne ticho. Aby ste sa mu vyhli, jednoducho klaďte otázky. Je to spoľahlivý spôsob, ako zabezpečíte, aby konverzácia plynula. Zo začiatku ju udržiavajte vo všeobecnejšej rovine (práca, rodina, záľuby), kým sa obaja nebudete cítiť komfortnejšie. Neskôr môžete prejsť k vážnejším témam, vrátane rozoberania bývalých vzťahov.

6. Ponúknite sa, že zaplatíte

Keď vám prinesú účet, taktným spôsobom po ňom jednoducho siahnite. Ak na tom druhá strana trvá, ponúknite jej, že si účet rozdelíte, alebo aspoň nechajte sprepitné. Ak už však raz hodíte do pléna ponuku na zaplatenie alebo rozdelenie, buďte na to skutočne pripravení.

7. Zabudnite na stalkovanie

Ak ste mali pekný večer a po rande alebo na druhý deň máte chuť napísať druhej strane nezáväznú správu, smelo do toho. Nie je však nutné, aby ste pár hodín po stretnutí prelustrovali všetky jej sociálne siete a dali lajk na všetky jej príspevky.

8. Šírte pozitívnu energiu

Bez ohľadu na to, či ste v práci mali deň blbec, či vás sklamali služby reštaurácie, alebo či bol film, na ktorom ste boli, totálny prepadák, keď niekoho spoznávate, zo všetkých síl sa snažte o to, aby ste po celý čas ostali pozitívni. Pomôže to vytvoriť príjemnejšie prostredie a eliminovať prípadné pocity úzkosti alebo nervozity.