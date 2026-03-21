Blízky východ je čoraz nestabilnejší: Slovensko stiahlo vojakov z Iraku, Trump avizuje ďalšie kroky

Americký prezident Donald Trump, Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Slovenskí vojaci opustili Irak.

Severoatlantická aliancia (NATO) pre bezpečnostnú situáciu stiahla slovenských vojakov z medzinárodnej misie v Iraku. Na Slovensko ich prepravilo lietadlo Ministerstva obrany SR. Na sociálnej sieti o tom informovali Ozbrojené sily (OS) SR.

„Stiahnutie personálu z misie neznamená jej koniec. Je len reakciou na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v oblasti. Našu pozíciu v misii NMI v Iraku upravujeme v reakcii na aktuálny vývoj bezpečnostnej architektúry sveta. Situáciu priebežne vyhodnocujeme v úzkej koordinácii s našimi spojencami. Rovnako bude pokračovať intenzívny dialóg s irackou vládou a jej bezpečnostnými zložkami,“ uviedla armáda.

Misia pokračuje v nebojovom režime

Misia v Iraku bude podľa nej pokračovať ako nebojová, poradenská a kapacitná. Bude naďalej pomáhať Iraku budovať stabilitu a brániť návratu teroristických aktivít. NATO v piatok (20. 3.) oznámilo, že „upravuje“ svoju misiu v Iraku. Predstavitelia krajiny už skôr uviedli, že sily, ktoré sa nezúčastňujú na bojových operáciách, sa dočasne stiahli v dôsledku vojny na Blízkom východe.

Poľsko zároveň rozhodlo o evakuácii svojho vojenského kontingentu z Iraku. Minister obrany Wladyslasw Kosiniak-Kamysz uviedol ako dôvod zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe.

Trump hovorí o ukončení operácie

Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty zvažujú „postupné ukončenie“ svojej vojenskej operácie na Blízkom východe. Jeho vyjadrenie však pôsobí v rozpore s krokmi jeho vlády, ktorá do regiónu vysiela ďalších vojakov a vojnové lode a zároveň žiada Kongres o ďalších 200 miliárd dolárov (172 miliárd eur) na financovanie vojny, píše agentúra AP.

Trump toto vyhlásenie zverejnil v piatok večer na svojej sociálnej sieti Truth Social po tom, čo rast cien ropy opäť spôsobil výrazný pokles amerického akciového trhu. Americký prezident zdôraznil, že Hormuzský prieliv by mali strážiť iné krajiny, ktoré túto strategickú trasu využívajú.

Foto: SITA/AP

„Sme veľmi blízko k splneniu našich cieľov a tak zvažujeme postupné ukončenie našich veľkých vojenských snáh na Blízkom východe vo vzťahu k iránskemu teroristickému režimu,“ napísal Trump. „Hormuzský prieliv bude musieť strážiť a kontrolovať podľa potreby iné štáty, ktoré ho využívajú – Spojené štáty nie!“ dodal.

Irán testuje raketové schopnosti

Irán nedávno odpálil dve balistické rakety smerom na spoločnú americko-britskú vojenskú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne, informoval denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Ani jedna z rakiet nezasiahla cieľ, ktorý sa nachádza približne 4 000 kilometrov od iránskeho územia. Podľa správy však samotný útok naznačuje, že Teherán disponuje raketami s dlhším doletom, než sa doteraz predpokladalo.

Pentagón bezprostredne nereagoval na žiadosť agentúry AFP o komentár. Jedna z rakiet zlyhala počas letu a druhú sa pokúsila zachytiť strela odpálená z americkej vojenskej lode, pričom nie je jasné, či ju zasiahla. Základňa Diego Garcia na Čagoských ostrovoch je jednou z dvoch základní, ktoré Británia poskytuje Spojeným štátom na operácie súvisiace s Iránom.

Americké sily na nej rozmiestnili bombardéry a ďalšiu techniku. Ide o kľúčový uzol pre operácie v Ázii, v minulosti boli stade vedené aj americké bombardovacie kampane v Afganistane a Iraku. Británia sa zároveň dohodla, že Čagoské ostrovy, ktoré kontroluje od 60. rokov, vráti Mauríciu, pričom si ponechá prenájom základne na ostrove Diego Garcia, najväčšom z ostrovov. Americký prezident Donald Trump toto rozhodnutie ostro kritizoval.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

